Telkom Kenya obtient un prêt de 40 millions de dollars de la BEI

Nairobi, Kenya, 24 novembre (Infosplusgabon) - La Banque européenne d'investissement (BEI) a accordé à Telcom Kenya un prêt de 40 millions de dollars, alors que le troisième opérateur de téléphonie mobile du pays tente de gagner des parts de marché en élargissant son réseau de données et son réseau mobile.

Telkom Kenya a déclaré vendredi que ces fonds accordés par la BEI, le bras financier de l'Union européenne qui accorde des prêt avantageux à long terme, serviront à améliorer et à étendre son réseau.

L'opérateur, qui est le petit poucet dans ce secteur au Kenya, derrière Safaricom et Bharti Airtel Kenya, se focalise sur le développement des données pour essayer de conquérir des clients.

D'après son président-directeur général, Mugo Kibati, ces fonds soutiennent l'objectif de Telkom de devenir le réseau de données préféré du Kenya.

L'accord de crédit sera consenti en partie en dollars américains et l'autre partie en shillings kényans, selon la BEI.

"Nous pourrions dire que le Kenya est en avance sur l'Europe et que le marché et les possibilités se développent rapidement", a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. "Nous sommes heureux d’appuyer la stratégie de croissance de Telkom en développant ses réseaux 3G et 4G, à travers le pays".

Telkom, détenue à 60 pour cent par Helios Investment, basé à Londres, et le reste étant contrôlé par le gouvernement, comptait 4,1 millions d'utilisateurs, soit environ 9 pc du marché, jusqu'à juillet 2018. Elle possède le service de données mobiles le plus faible sur le marché, offrant 2 gigabyte (GB) pour 99 shillings (0,9826 $).

Safaricom, le leader du marché des opérateurs avec près de 70 pour cent du marché, a réduit le mois dernier ses tarifs de connexion internet en réaction au positionnement agressif de Telkom.

