La BAD expose à Pretoria les opportunités d'affaires en Afrique australe

22 Novembre 2018

Pretoria, Afrique du Sud, 22 novembre (Infosplusgabon) - Le séminaire sur les opportunités d'affaires de la Banque africaine de développement, (BAD) visant à promouvoir le développement du secteur privé dans les domaines clés pour une transformation économique inclusive se tiendra à Pretoria, en Afrique du Sud, les 22 et 23 novembre.

Fort du succès remporté par le Forum sur les investissements en Afrique qui présente le continent comme le plus grand marché d'investissement, le Département de la mobilisation des ressources et des partenariats et le bureau régional de développement et d'exécution des opérations de l'Afrique australe vont réunir les promoteurs de projets, les emprunteurs, les prêteurs et investisseurs de la région afin d'examiner les opportunités d'affaires.

Le séminaire va constituer un guichet unique pour les consultants, les entrepreneurs, les fabricants et fournisseurs venant des pays membres de la BAD dont l'objectif est de fournir des biens et services à ses projets.

Pour le secteur privé ils sont considérés comme d'éventuels partenaires en investissement déterminés à collaborer avec la BAD pour favoriser un développement inclusif.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon