Le secrétaire d’Etat français aux Affaires étrangères jeudi au sommet Africités de Marrakech

22 Novembre 2018

Paris, France, 22 novembre (Infosplusgabon) - Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État français aux Affaires étrangères, se rendra à Marrakech jeudi pour participer à la huitième édition du « sommet Africités » qui rassemblera des acteurs de la vie locale de l’ensemble du continent africain et profitera de ce déplacement pour préparer le prochain Sommet Afrique-France en 2020 qui sera consacré à la ville durable.

Au cours de son séjour dans la ville marocaine, le diplomate français interviendra lors de la plénière d’ouverture du sommet Africités et rappellera la priorité que la France accorde à la lutte contre les dérèglements climatiques dans la perspective de la COP24 à Katowice, une conférence sur le réchauffement climatique, du 3 au 14 décembre en Pologne, et de l’événement « One Planet » qui se tiendra à Nairobi en 2019.

Jean-Baptiste Lemoyne rencontrera plusieurs décideurs africains et abordera les enjeux liés à la durabilité des villes africaines et présidera une rencontre entre le maire de Bamako et la première délégation d’entreprises françaises à participer à un sommet Africités.

Le secrétaire d’État français s’entretiendra également avec la secrétaire d’État marocaine Nezha El Ouafi, pour faire le point sur la coopération très étroite entre la France et le Maroc en matière de développement durable.

Les sommets Africités, organisés par Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique (CGLUA), constituent, depuis leur lancement en 1998, un espace ouvert à tous les acteurs souhaitant, en alliance avec les collectivités territoriales africaines, construire collectivement des politiques alternatives.

La rencontre de Marrakech, qui a pour thème « la transition des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités locales et régionales d’Afrique » avec 8.000 m² d’espaces d’exposition et 200 exposants, regroupera près de 15 000 participants composés d’élus locaux, membres de gouvernements, agences de développement, entreprises, représentants de la société civile, ONG.

FIN/INFOSPLUSGABON/AER/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon