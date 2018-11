La Mission de formation militaire EUTM/Somalie, prolongée jusqu’en 2020

22 Novembre 2018

Bruxelles, Belgique, 22 novembre (Infosplusgabon) - L’Union européenne a décidé de prolonger la Mission militaire de formation, EUTM/Somalie, jusqu’au 31 décembre 2020 et a arrêté un budget de 22,9 millions d’euros pour la période allant de janvier 2019 au 31 décembre 2020, indique un communiqué officiel européen transmis mercredi à la presse.

Par ailleurs, l’UE a décidé d’adapter le mandat actuel de la Mission consistant à dispenser des conseils militaires "au niveau politique et stratégique" pour les autorités somaliennes et à contribuer à développer des capacités de formation propre à l’armée nationale somalienne, en vue de confier à celle-ci les activités de formation des unités tactiques, une fois que les conditions seront réalisées.

Toutefois, la Mission continue d’apporter son soutien à la formation conçue et fournie par la Somalie.

L'EUTM/Somalie aide également d’autres acteurs à s’acquitter de leurs mandats respectifs dans le domaine de la sécurité et de la défense, poursuit le communiqué.

On rappelle que l’EUTM/Somalie a été lancée en décembre 2010 pour dispenser des conseils militaires au niveau politique et stratégique, ainsi qu’un encadrement aux institutions de défense somaliennes.

La Mission concentre ses efforts sur un encadrement des conseils, une formation adaptée et un renforcement des capacités spécifiques, afin de contribuer au développement de l’armée nationale somalienne, l’accent étant mis sur l’établissement "d’une sécurité effective et pérenne" dans le pays.

Basée depuis 2014 à Mogadiscio, l’EUTM/Somalie se compose de 200 personnes et son commandement sur le terrain est assuré par le général de brigade italien Matteo Spreafico.

L’EUTM/Somalie comprend deux missions complémentaires dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à savoir, l’UENAVOR opération Atalanta, qui contribue à lutter contre la piraterie maritime au large des côtes de Somalie, et l’EUCAP/Somalie, visant au renforcement des capacités en matière de sécurité maritime dans la Corne de l’Afrique et dans l’Océan indien occidental.

