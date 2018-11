France : Le Secrétaire général de l'ONU exhorte les nations à travailler ensemble

22 Novembre 2018

Paris France, 22 novembre (Infosplusgabon) - Du conflit et du ralentissement économique aux maladies et au changement climatique, les problèmes mondiaux exigent "plus que jamais" un renforcement de la coopération internationale, a déclaré, dimanche, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, aux dirigeants du monde lors du Forum de la paix à Paris, en commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

«Au cours des cent dernières années, la volonté de régler pacifiquement les conflits sur la base de règles communes s'est transformée en un système universel d'institutions dans les domaines politique, économique, social et environnemental», a déclaré le chef de l'ONU.

«L’horreur de ces grands conflits mondiaux ne peut être oubliée… Mais l’horreur ne doit jamais prévaloir sur l’espoir», a-t-il déclaré dans son allocution d’ouverture du Forum. «C’est ce même espoir qui a donné lieu au développement du multilatéralisme au XXe siècle», faisant référence à la création de la Société des Nations en 1919 et aux Nations Unies à la suite de la Deuxième Guerre mondiale en 1945.

Le Forum de la paix de Paris, le premier du genre, est une initiative du gouvernement français dirigée par le président Emmanuel Macron. Organisé, du 11 au 13 novembre dans la capitale française, intitulé «un forum mondial pour les projets de gouvernance», il réunit des dizaines de dirigeants mondiaux et de représentants d'organisations internationales, pour une série de tables rondes destinées à débattre et à réaffirmer l'engagement commun de s'attaquer aux grands défis du monde d'aujourd'hui.

L'historien Christopher Clark a analysé les causes du premier conflit mondial, affirmant dans son livre "Les somnambules" que la guerre avait éclaté parce que les dirigeants mondiaux de l'époque étaient "aveugles" et "enfermés dans une vision déformée de leurs ennemis", le Secrétaire général de l'ONU a noté «de nombreux parallèles» entre le monde dans la première moitié du 20ème siècle et aujourd'hui. Il a déclaré que cela "nous donne des raisons de craindre une suite imprévisible d'événements".

Par exemple, la crise financière de 2008, semblable à la crise de 1929 - bien que maîtrisée et inversée grâce à «un arsenal sans précédent d'instruments budgétaires et monétaires» - a entraîné une «déstabilisation des classes moyennes» et l'“Indignation de la population à la trahison des élites ".

Le Secrétaire général de l’ONU a cité un autre exemple de similitude : la montée du totalitarisme dans les années 1930. "Nous ne sommes pas dans la même situation", a-t-il reconnu, "mais nous constatons aujourd'hui une polarisation de la vie politique et de la société elle-même, qui conduit à une érosion dangereuse des droits et libertés fondamentaux, des principes démocratiques et de la loi".

«Un affaiblissement de l'esprit de compromis démocratique et une indifférence vis-à-vis des règles collectives sont deux poisons du multilatéralisme», a-t-il ajouté, citant le Conseil de sécurité des Nations Unies divisé sur le conflit syrien, l'intensification des «confrontations commerciales» et la «crise de confiance» dont fait face l'Union européenne en tant que premiers exemples.

Expliquant que la coopération internationale - ou «multilatéralisme» - est devenue une «nécessité», il a déclaré que la coopération des pays avait «donné des résultats indéniables», notamment une réduction de la mortalité infantile et de l'extrême pauvreté au cours des dernières décennies ; de grandes batailles gagnées contre des menaces pour la santé publique telles que la variole, la poliomyélite et le sida ; et plusieurs efforts réussis de prévention des conflits et de consolidation de la paix.

"Plus d'un million d'hommes et de femmes de 125 pays ont participé à des missions de maintien de la paix au cours des 70 dernières années pour prévenir la propagation des crises, protéger les civils et soutenir les processus politiques", a déclaré M. Guterres, ajoutant que ces déploiements étaient "rentables".

Citant des chiffres du Government Accountability Office des Etats-Unis, il a déclaré qu'une opération nationale de maintien de la paix en République centrafricaine, par exemple, aurait coûté dix fois plus que la mission de l'ONU, la MINUSCA.

"Le cadre multilatéral s'est également révélé indispensable pour résoudre les crises de prolifération nucléaire", a ajouté le chef de l'ONU, évoquant l'unité du Conseil de sécurité face aux situations iranienne et nord-coréenne, qui a permis des solutions négociées en 2015 et en 2018.

Le Secrétaire général a souligné que le changement climatique est une question pour laquelle les efforts multilatéraux sont particulièrement cruciaux. Alors que le monde se prépare pour la Conférence sur le changement climatique qui se tiendra en Pologne (COP 24) en décembre prochain, le Secrétaire général de l'ONU a mis en garde sur l'urgence d'agir.

«Le changement climatique avance plus vite que nous», a-t-il regretté. "La banquise arctique se contracte, la désertification se propage et le blanchissement des coraux est généralisé", a-t-il déclaré, faisant référence aux dernières conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui "dépassent même les prévisions les plus pessimistes".

Citant la démographie et les migrations comme le deuxième grand défi de notre époque, M. Guterres a appelé les dirigeants mondiaux à «prendre conscience de leurs sens».

«Dans un contexte de changement climatique, d'inégalités et de conflits, la migration restera un phénomène durable», a-t-il déclaré. «Sans coopération internationale, et si nous nous retirons derrière nos frontières nationales, nous sacrifierons nos valeurs collectives et nous perpétuerons la tragédie des migrants exploités par les pires trafiquants».

Enfin, alors que «la transformation numérique bouleverse nos économies et nos sociétés», le chef des Nations Unies a identifié la technologie comme le troisième grand défi à venir. Il a cité l'intelligence artificielle qui redéfinit le marché du travail et la nature même du travail, la propagation de la cybercriminalité et le fossé entre l'innovation et nos cadres juridiques.

"Notre monde semble chaotique à présent, mais il s'oriente vers une multipolarité multidimensionnelle", a expliqué M. Guterres, qui a souligné qu '"il serait faux de considérer cette multipolarité comme une solution".

"Sans le système multilatéral et le respect des règles internationales, nous risquons de ne revenir qu'aux relations de pouvoir, aux mécanismes de sanction des récompenses et à un cycle de conflits gelés", a-t-il déclaré. «C’est pourquoi, je ne vais pas rester les bras croisés et regarder un assaut contre le multilatéralisme au moment où il est le plus nécessaire.

Le Secrétaire général a reconnu qu'il était difficile aux dirigeants politiques d'expliquer à leurs électeurs un engagement multilatéral, car «les gens voient souvent ce qu'il dicte et non ce qu'il maintient».

Pour y remédier, il a appelé à «demander aux Etats de renouveler les pactes de citoyens» et a déclaré: «Nous avons besoin d'un multilatéralisme inclusif étroitement lié à la société civile et au monde des affaires», cherchant à résoudre les inégalités par le biais du programme de développement à l'horizon 2030 connu sous Objectifs de développement durable (ODD).

«Ma mission est simple : être plus efficace afin de mieux servir les populations pour lesquelles nous sommes une nécessité et un espoir», a expliqué le Secrétaire général des Nations Unies.

Pour que l'ONU soit efficace, M. Guterres a souligné que la diversité géographique et l'égalité des sexes étaient essentielles.

Notant que l'organisation avait atteint la parité des sexes dans les postes de direction un an après son entrée en fonction, le chef de l'ONU a promis de continuer à «poursuivre inlassablement les étapes de la modernisation» et à trouver des solutions communes aux trois principaux défis évoqués.

Le Secrétaire général a conclu sa déclaration en appelant les Etats Membres à s'engager dans l'avancement des processus clés à venir, notamment la prochaine COP 24 et le Sommet sur les changements climatiques de l'année prochaine; la réunion de Marrakech en décembre pour réaliser le Pacte mondial pour les réfugiés et les migrants, convenue plus tôt cette année; et le Forum UNESCO sur la gouvernance de l’Internet qui commence lundi.

«Le multilatéralisme qui fait maintenant partie de notre vie quotidienne risque de se désintégrer au moment où nous en avons le plus besoin», a-t-il conclu. "Son héritage a été inestimable : une impulsion par laquelle la dévastation a cédé la place à l'appartenance à une humanité partagée".

La présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, María Fernanda Espinosa, a participé à l'une des tables rondes en présentant sa vision de l'instance la plus démocratique de l'ONU, y compris le programme DARE, qu'elle a présenté lors de son entrée en fonction en septembre.

La chancelière allemande Angela Merkel, la vice-présidente indienne, Venkaiah Naidu, le Premier ministre suédois, Stefan Löfven, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, ont également participé à la première journée du Forum.

Bien que les Etats-Unis d'Amérique aient joué un rôle central dans la Première Guerre mondiale, le président Donald Trump a décliné l'invitation.

