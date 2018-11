Le Mali va lancer en janvier prochain un Fonds entrepreneurial de 150 milliards de FCFA

21 Novembre 2018

Bamako, Mali, 21 novembre (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Kéita, va procéder, le 5 janvier prochain, au lancement d’un Fonds entrepreneurial d’un montant d'environ 150 milliards FCFA et d'un programme de formation entrepreneuriale de 3.000 jeunes et femmes.

L'annonce a été faite, mardi, à Bamako, par le coordinateur de Yes Inc Mali, Kalilou Dama, au cours d’une réunion de concertation sur "Impact Economic Forum and Bitikini show 2", en présence des représentants de plusieurs services de l’Etat et du secteur privé et de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Mali.

Cette initiative de Yes Inc Mali "Young entrepreneurship and Sustainability" ou "Entrepreneuriat durable des jeunes", un réseau américain qui intervient au Mali depuis 2012, vise à contribuer à la mise en œuvre des politiques gouvernementales de lutte contre le chômage des jeunes et la dépendance économique des femmes et pour favoriser l’entrepreneuriat et l’auto-emploi.

Le réseau a élaboré un programme décennal d’incubateurs d’entreprises, en partenariat avec le ministère malien de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne.

Depuis 2013, ce programme est entré dans sa phase-pilote, qui consiste à impliquer des jeunes et des femmes du Mali pour leur permettre d’aller vers l’autonomisation financière et pour pouvoir créer leurs business.

D'après les responsables de Yes Inc Mali, à ce jour, le réseau a pu mettre sur le terrain 7.000 incubés et un recrutement de 3.000 autres jeunes et femmes est en vue, qui auront leurs entreprises dans six mois.

"Ceux-ci pourront commencer leur formation le 5 janvier, à l’occasion du lancement du Impact Economic Forum, a indiqué Kalilou Dama, expliquant que: "Impact Economic forum" est un outil que Yes Inc Mali et ses partenaires (notamment l’ambassade des Etats-Unis et le ministère malien de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne), ont mis en place.

A partir de 2021, les phases actives du programme seront essentiellement focalisées sur le monde rural, ont indiqué les responsables de Yes Inc Mali, qui axe ses actions sur la construction d’une culture entrepreneuriale parmi les femmes et les jeunes.

Conformément à un protocole d’accord signé avec le gouvernement malien, il exécute un Programme décennal d’incubateurs d’entreprises dans le cadre d’un Partenariat Public/Privé (PPP).

On rappelle que l’objectif de Yes Inc est de générer un million d’entreprises durables en Afrique d’ici 2030, sa stratégie au Mali étant de booster la croissance économique en utilisant l’entrepreneuriat comme moyen de réduction du chômage des jeunes et d’autonomisation financière des femmes.

D'après une note de la coordination de Yes Inc Mali, l'événement "Bitikini Show Fair

