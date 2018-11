Le Nigeria magnifie l'étroitesse de ses relations avec l'Afrique du Sud

21 Novembre 2018

Abuja, Nigeria, 21 novembre (Infosplusgabon) - Le Nigeria a magnifié ce mercredi ses relations avec l'Afrique du Sud, lors de la cérémonie d'ouverture de la 4ème réunion de la Commission Afrique du Sud-Nigeria (DEFCOM) à Abuja, la capitale fédérale nigériane.

Secrétaire permanente du ministère nigérian de la Défense, Mme Nuratu Batagarawa a rappelé que ces relations étroites ont débouché sur la signature d'un accord bilatéral entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, sur l'échange d'expériences en matière d'opérations de maintien de la paix, de sécurité et de protection des frontières, de cybersécurité, d'aviation militaire et de collaboration dans le domaine de la santé militaire.

Mme Batagarawa a indiqué que le Nigeria disposait maintenant d'une Association des industries de la défense (DIAN, sigle en anglais) totalement fonctionnelle, qui a été créée pour renforcer la collaboration avec la firme sud-africaine DENEL, spécialisée dans la technologie militaire et aérospatiale.

Selon elle, l'objectif de la réunion d'Abuja est d'exploiter les acquis des précédentes réunions de la DEFCOM afin de maintenir la dynamique de leurs succès.

Pour sa part, le secrétaire du ministère sud-africain de la Défense et des Anciens combattants, Dr Sam Gulube, représenté par un responsable de la Défense sud-africaine, Bagumzi Sifingo, a félicité l'armée nigériane pour ses courageuses contributions pour la paix dans le monde.

Pour lui, la modernisation de la technologie des industries de défense de différents pays est actuellement en cours et leurs deux pays ne doivent pas être à la traîne.

La réunion a été marquée par l'exposition d'équipements et de matériels militaires par les Industries de défense du Nigeria et de l'Afrique du Sud.

