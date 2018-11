Hausse de 4 pc du nombre de clients dans les établissements hôteliers au Cap-Vert

21 Novembre 2018

Praia, Cap-Vert, 21 novembre (Infosplusgabon) - Les établissements hôteliers du Cap-Vert ont accueilli, au troisième trimestre de cette année, un total de 170.000 clients, soit une hausse de quatre pour cent, par rapport à la même période de l'année 2017, selon l'Institut national des statistiques (INE), qui indique que les hôtels ont enregistré, pendant cette période, plus de 1.100.000 nuitées, soit une hausse de 6,8 pc par rapport à la même période de l’année précédente.

L’île de Sal enregistre le plus grand nombre d’accueils, 51,0 pc du total des entrées, suivie de l’île de Boa Vista, avec 30,6 pc et de l’île de Santiago, 9,3%.

Quant aux nuitées, l’île de Sal a enregistré 55,1 pour cent, Boa Vista 36,3 pourcent et Santiago 3,9 pourcent.

Les statistiques montrent que les hôtels sont encore les établissements hôteliers les plus recherchés, avec 89,3 pour cent du total des entrées, suivis des résidences avec près de 3,0 pour cent et les campements touristiques et pensions avec, respectivement, 2,9 et 2,6 pourcent.

Concernant les nuitées, selon l’INE, les hôtels représentent 92,1 pour cent, les campements touristiques 3,0 pourcent et les résidences, 1,8 pourcent.

Au troisième trimestre de l’année en cours, les touristes anglais sont les clients ayant effectué les plus longs séjours au Cap-Vert, avec une moyenne de 9,3 nuitées, tandis que les clients résidant au Cap-Vert totalisaient 9,0 pour cent des entrées et 4,0 pour cent des nuitées.

