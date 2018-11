La France préoccupée par la situation en Centrafrique

20 Novembre 2018

Paris, France, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement français a exprimé lundi sa préoccupation après les violences ces derniers jours en République centrafricaine caractérisées par les combats jeudi dans le camp de déplacés d’Alindao au centre du pays entre les antibalaka et les éléments de l’Union pour la paix en Centrafrique (UPC) et l’attaque perpétrée vendredi dans la ville de Gbambia, tout en appelant « au calme et à la fin des violences ».

« Ces violences soulignent l’urgence de progresser dans la mise en œuvre de l’Initiative africaine de paix portée par l’Union africaine et que la France soutient pleinement, en vue d’aboutir au désarmement effectif et à la démobilisation des groupes armés », a indiqué lundi dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères.

« Il est impératif que tous les groupes armés, à Bangui et dans le reste du pays, cessent toute forme de violence et d’activité déstabilisatrice, déposent les armes et s’engagent sans délai et sans condition dans le processus de paix », a ajouté la même source.

Les combats entre des groupes armés antibalaka et ceux de l'UPC issue de la rébellion ex-Séléka, se sont déroulés dans le camp de déplacés d’Alindao au centre du pays le 15 novembre dernier et ont coûté la vie à deux prêtres et à plus de 40 personnes; l’attaque commise dans la ville de Gbambia (province de Mambéré-Kadéï) le 16 novembre, a coûté la vie à un casque bleu de la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations unies en Centrafrique (MINUSCA).

Face aux scènes de violence qui se déroulent dans tout le pays, Paris a appelé à ce que toute la lumière soit faite sur ces événements, afin que leurs responsables en répondent devant la justice.

