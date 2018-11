Burkina Faso : Le gouvernement s’engage à produire de l’électricité moins chère pour les populations

20 Novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso s’est engagé à produire de l’électricité moins chère pour les populations en signant des contrats avec des opérateurs privés pour construire des centrales solaires pour une production de 155 MW d’énergie solaire dans le réseau de distribution de la société nationale d’électricité (SONABEL), a-t-on appris, mardi, du ministère en charge de l’Energie.

La production de ces 155 Mw en solaire va permettre à la SONABEL de renforcer sa capacité, mais également d’acheter le kilowattheure à 48 F CFA en moyenne, un prix nettement en deçà du coût actuel produit à partir des centrales thermiques qui varie entre 100 et 110 F CFA/kWh, selon un document du ministère de l’Energie.

En moyenne, les délais réalistes de «closing financiers» sont de trois à six mois et les délais pour les études et la construction des centrales varient de quatorze à seize mois.

La première centrale solaire fonctionnelle issue de ce projet est attendue en 2020.

Le remboursement des investissements des promoteurs se fera à travers un contrat Built Own Operate and Tranfert (BOOT), c’est-à-dire construction, possession, exploitation et transfert de la centrale sur vingt ans et un contrat de vente d’électricité à la SONABEL qui rachète la production réelle (kWh réelle injectée par la centrale).

Sur le plan économique, l’apport de l’énergie produite par ces centrales solaires aura un impact sur le développement durable du pays.

La nouvelle vision du gouvernement du Burkina Faso, vise à rendre l’énergie accessible et disponible à travers le mix énergétique, la promotion de l’efficacité énergétique et le renforcement du parc de production d’énergies conventionnelles.

Cette politique du gouvernement, mise en œuvre par le ministère de l’Energie, doit permettre une augmentation de la puissance disponible à au moins 1 000 Mégawatts (MW) et de porter le taux d’électrification national à 45% sur l’ensemble du territoire avec un taux de 19% en milieu rural.

A terme, il est attendu de cette vision du gouvernement, une aliénation de la subvention aux combustibles suivie d’une baisse du coût du kWh par l’utilisation de solutions solaires et alternatives.

