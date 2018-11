Le Bénin va se doter d’un document de stratégie nationale de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent

20 Novembre 2018

Cotonou, Bénin, 20 novembre (Infosplusgabon) - Le Bénin envisage de se doter d’un document de stratégie nationale de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent, apprend-on ce mardi à Cotonou de sources officielles.

Ce document, qui sera assorti d'un plan d'actions, permettra, précise-t-on, de mettre en œuvre des actions à engager pour aider à corriger, atténuer, voire maîtriser les risques du phénomène sur l’économie et la sécurité nationale.

Le gouvernement béninois a réalisé récemment, rappelle-t-on, une évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sous la coordination de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Le rapport de l’évaluation a permis d'identifier et de comprendre les menaces et vulnérabilités auxquelles le pays pourrait être confronté en matière d'infractions liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans l'ensemble des secteurs vitaux de l'économie nationale.

L’élaboration du document de stratégie nationale de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent, est l’une des recommandations dudit rapport d’évaluation.

