Libye : Réunion sur la promotion de l'unification des bases de données

19 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 19 novembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, a présidé, lundi, une réunion au siège du Conseil à Tripoli, en vue de créer une base de données sur laquelle l'État se basera lors des futurs agendas, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux.

Le développement des bases de données repose sur l’introduction de la technologie la plus récente pour relier les organes pertinents de ce système afin d’économiser du temps et de l’argent et d’aider tous les secteurs de l’information à préparer les plans futurs en plus de répondre le plus facilement aux besoins du citoyen, a indiqué un communiqué publié par le Conseil présidentiel.

La réunion a souligné l'importance d'utiliser la base de données comme plateforme centrale d'intégration et d'interconnexion entre les agences gouvernementales, a précisé le communiqué.

Le gouverneur de la Banque centrale de Libye, Saddik Al-Kebir, les ministres de l'Intérieur, Fathi Bachagha, des Finances, Faraj Aboumatari, ont assisté à la réunion.

Ont également pris part à la rencontre, le responsable des services des passeports, de la nationalité et des affaires des étrangers, Jumaa Ghariba, le responsable du département de l'état civil, Mohamed Baltamer, le président de l'autorité de l'information et de la documentation, Mohammed Bani, et des experts et spécialistes du domaine de l'informatique.

