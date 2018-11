Belgique : L'engagement de l'Ethiopie pour les droits de l'homme et l'Etat de droit salué par l'Union européenne

19 Novembre 2018

Bruxelles, Belgique, 19 novembre (Infosplusgabon) - Le Conseil européen a salué, ce lundi, l'engagement du gouvernement éthiopien pour la démocratie multipartite pour le respect des droits de l'homme, l'Etat de droit et l'égalité entre les genres.

Sur un rapport concluant sur ce pays de l'Afrique de l'Est, le Conseil a souligné que l'Ethiopie a été témoin de changements considérables et que les réformes économiques et politiques ont enregistré un nouvel élan sous la direction du Premier ministre, Abiy Ahmed.

"Son agenda ambitieux pour une Société éthiopienne juste et plus démocratique est un exemple positif pour la région et au-delà", a indiqué le Conseil européen, avant d'encourager le gouvernement éthiopien"à poursuivre ses efforts dans ce domaine et vers la facilitation d'un dialogue avec toutes les parties prenantes".

Selon les conclusions du Conseil, les parties prenantes, y compris les autorités régionales et nationales, les groupes d'oppositions, la Société civile, les groupes de jeunes et les médias, sont tous dans la recherche de solutions durables vers une meilleure gouvernance, une meilleure justice et responsabilité, une tenue d'élections, la création d'emplois, et la résolution des défis sécuritaires en Ethiopie.

