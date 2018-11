Pas de réajustement des tarifs de transport suite à la hausse des prix du carburant au Burkina (PM)

19 Novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 19 novembre (Infosplusgabon) - Il n’y aura pas de réajustement des tarifs de transport suite à la hausse des prix du carburant, a assuré le Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba, lundi, à l’issue d’une rencontre avec les transporteurs.

"Les organisations professionnelles des transporteurs (OTRAF et FNAT) ont entendu l’appel du gouvernement et ne procèderont pas à un réajustement de leurs tarifs suite à l’augmentation du prix du carburant", a indiqué M. Thiéba, qui a ajouté que "les prix des transports en commun et des marchandises ne connaîtront donc pas d’augmentation".

"Merci aux acteurs des transports pour ce dialogue constructif et patriotique", s’est-il félicité.

Une semaine après la hausse de 75 francs sur le litre de l’essence super et du gasoil, les syndicats et organisations de la société civile ont appelé les travailleurs vendredi à une "grève générale nationale de protestation de 24 heures, le 29 novembre prochain".

Ils réclament, entre autres, le retour aux anciens prix des hydrocarbures; la relecture de la structure des prix des hydrocarbures, un audit indépendant de la Société nationale des hydrocarbures (SONABHY) et de la Société nationale d’électricité (SONABEL), l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, le retrait de l'avant-projet de loi organique et la relecture du code du Travail.

