Le Fonds du Qatar pour le Développement signe un accord avec l'OMS pour accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique

BRAZZAVILLE, Congo, 19 Novembre (Infosplusgabon) – Africa Media Agency a anoncé lundi que dans le cadre du Sommet mondial de l'innovation pour la santé (WISH), le Fonds du Qatar pour le Développement (QFFD) a signé son premier accord avec le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique, afin de soutenir le Projet spécial élargi pour l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique (ESPEN).

Toujours selon le communiqué, le Fonds du Qatar pour le Développement (QFFD) signe son premier accord avec le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Afrique

Au sein de l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) gouverne la santé internationale et guide les partenaires dans la réponse globale en matière de santé publique. Elle s'adresse ainsi aux problèmes sanitaires internationaux, définit l'agenda des recherches sanitaires, établit les normes et standards, clarifie les différentes politiques en se fondant sur des données précises, fournit un appui technique aux pays lorsque nécessaire et surveille et évalue les tendances sanitaires.

Grâce à cet accord, le QFFD soutiendra, à hauteur de 3 millions de dollars américains sur la période 2018-2020, les activités de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN), toujours endémiques en Afrique subsaharienne. En soutenant ESPEN, qui vise à atteindre une couverture géographique totale de traitements préventifs à travers tous les pays endémiques de la région d'ici à 2020, le QFFD appuiera les pays africains dans leurs efforts de contrôle et d'élimination des MTN, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la productivité économique et de la qualité de vie des communautés affectées.

« La santé publique est une priorité fondamentale pour le Fonds du Qatar pour le développement, d'autant plus qu'elle fait partie intégrante des Objectifs de développement durable, notamment du troisième, qui vise à assurer une vie saine et le bien-être de toutes les populations. Plus de 70% des pays touchés par les maladies tropicales négligées sont des pays et territoires à faible ou moyen revenu. Par conséquent, ce projet est conforme à l'objectif de l'État du Qatar qui est de porter assistance à toute personne dans le besoin à l'échelle mondiale. », a ainsi déclaré M. Misfer Hamad Al-Shahwani, Directeur général adjoint des programmes de développement du QFFD.

Lors de la signature du protocole de partenariat, la Directrice du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Moeti, a exprimé sa gratitude envers le QFFD pour son soutien, et a salué, l'ambition de ce dernier à venir en aide aux personnes dans le besoin : « Je suis ravie que le Fonds du Qatar pour le Développement ait rejoint la communauté des partenaires qui travaille de concert pour briser les chaînes de la pauvreté et de la misère, causées par les maladies tropicales négligées. », a-t-elle ainsi déclaré.

ESPEN met en œuvre une approche basée sur les données, visant à exécuter des activités reposant sur des faits concrets, et en vue d'accélérer l'élimination des MTN. Avec comme principes directeurs l'appropriation et le leadership des pays, ESPEN contribue aux objectifs fondamentaux de l'OMS, que sont l'atteinte d'une couverture sanitaire universelle et le renforcement, sur le long terme, des systèmes de santé. En collaboration avec les Ministères de la Santé, ESPEN renforce les chaînes d'approvisionnement nationales afin que les dons de médicaments soient distribués de façon efficiente et effective. Le projet favorise l'innovation, le développement et l'adaptation continue afin d'accélérer et de pérenniser les progrès dans les pays touchés par les MTN.

