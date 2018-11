La Conférence inclusive, une rencontre pour obtenir un consensus sur des questions autour de l’avenir de l’Etat libyen

19 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 19 novembre (Infosplusgabon) - Prévue dans les premières semaines de janvier 2019 en Libye, la Conférence nationale inclusive constitue, au côté des élections générales prévues au printemps de la même année, l'un des deux points phares du Plan d'action de l'Envoyé des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, qui a reçu un soutien unanime de la communauté internationale lors de la Conférence de Palerme comme étant la seule alternative pour trouver une issue à la crise en Libye.

Le Plan d'action du chef de la Mission d'Appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, a été révisé et présenté le 8 novembre devant le Conseil de sécurité qui l'a approuvé.

Auparavant, le Plan a été réadapté aux recommandations de la rencontre de Paris en France en mai dernier au cours de laquelle les principaux protagonistes libyens ont pris l'engagement de prendre des dispositions législatives en vue de l'organisation d'un référendum sur le projet de la future constitution et des élections générales le 10 décembre 2018.

Devant les retards accusés et les oppositions manifestées aussi bien par des parties à l'intérieur du pays que par d'autres à l'extérieur, à l'instar de l'Italie, la date des élections n'a pas été maintenue. Une situation qui a obligé de facto à reculer la date des élections.

Le président du Conseil présidentiel en Libye, Fayez al-Sarraj, a manifesté son soutien à la Conférence générale inclusive et a annoncé la mise en place de comités en vue de choisir les participants à cette rencontre.

Cette conférence a suscité également l'adhésion des autres protagonistes en Libye qui ont exprimé leur intention d'y participer.

Il faut rappeler que l'idée de la Conférence nationale inclusive a été évoquée par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, le 20 septembre 2017 lors de l'annonce de son plan d'action pour la Libye lors d'une réunion de haut niveau sur la Libye en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le 9 novembre dernier, à la veille de la présentation du Plan d'action modifié au Conseil de sécurité et de la Conférence de Palerme, l'UNSMIL a publié le rapport sur le travail des consultations préparatoires de la Conférence inclusive.

Etape clé du plan d’action, cette Conférence inclusive a fait l'objet de consultations préparatoires en vue de clarifier les objectifs et la stratégie de la Conférence nationale et de donner aux Libyens une occasion de contribuer à ses objectifs et conclusions sous la supervision du Centre pour le dialogue humanitaire (CHD), une organisation de coopération basée à Genève, en Suisse, qui aide à la médiation entre les parties en conflit pour prévenir ou mettre fin aux conflits armés.

La phase de consultation de la Conférence nationale libyenne, qui s'est déroulée d'avril à juillet 2018, était un processus de dialogue étendu à l'ensemble du pays, a indiqué l'UNSMIL, soulignant qu'"il visait à trouver des éléments de consensus dans le paysage politique fragmenté de la Libye sur des questions clés liées au conflit et à l’avenir de l’État libyen".

Cette consultation a été le premier processus véritablement inclusif, national et ascendant à se dérouler dans la Libye depuis des décennies, a indiqué le document qui précise que "pour la première fois depuis 2011, un débat officiel, structuré et national sur les causes profondes des crises et du conflit en Libye."

Soulignant le caractère inclusif de ces consultations, l'UNSMIL a indiqué que des parties du processus politique jusque-là exclues ou refusant de participer, ont été invitées, à l'instar des habitants de l'extrême sud du pays, tels que Ghat, Gatroun et Kufra, de même que ceux de Bani Walid, Wershefana et de Barak Chati, qui n'avaient pas participé à un processus politique national pendant plus de sept ans.

La Conférence nationale inclusive prévue en janvier 2019 n'est pas une rencontre ex-nihilo car dans le cadre du processus de consultation, l'UNSMIL a organisé 77 réunions distinctes dans 43 endroits en Libye et à l'étranger. Plus de 7.000 Libyens de toutes les couches de la société y ont pris part, dont un quart étaient des femmes. En plus des réunions de consultation, les citoyens ont également participé au processus via une plate-forme en ligne, en soumettant plus de 1.700 questionnaires remplis et 300 contributions électroniques supplémentaires.

Les médias sociaux ont également été utilisés à bon escient, offrant la possibilité à environ 131.000 abonnés d'interagir sur Facebook, 1.800 autres sur Twitter et un total global de 1,8 million de Libyens, selon le rapport. Outre le succès de ces campagnes en ligne, les médias locaux libyens ont joué un rôle clé dans la couverture des réunions de consultation du début à la fin.

Le rapport précise que les réunions de consultation ont été organisées par les institutions locales, les municipalités, les universités, les syndicats d’étudiants, les organisations de la société civile, les dirigeants communautaires, les forces de sécurité et les autorités militaires locales.

Ces organisateurs ont modéré les événements et produit des comptes-rendus de chaque réunion, résumant les principales recommandations, selon l'UNSMIL qui précise que le Centre pour le dialogue humanitaire a travaillé avec les organisateurs et était présent à chaque événement pour assurer la cohérence entre les réunions et répondre aux questions sur le processus.

Tous les efforts ont été déployés pour que le processus soit inclusif et que le plus grand nombre de citoyens possible ont pu contribuer.

Ainsi, les propositions clés formulées par les participants à ces consultations mettent en avant, selon le rapport de l'UNSMIL, l’unité et la souveraineté nationale de la Libye qui doivent être préservées, tout en reconnaissant les différences locales et culturelles dans le cadre de la décentralisation, ce qui implique un rejet complet de l'ingérence étrangère négative.

Une gouvernance démocratique rationnelle et efficace est nécessaire. Cela doit reposer sur des critères et des compétences clairs et objectifs plutôt que sur des affiliations tribales, politiques ou régionales. Cela nécessite une plus grande transparence dans les affaires publiques et les nominations, ainsi qu'un contrôle judiciaire solide, libre de toute contrainte et pression.

Les recommandations ont souligné que "la sécurité est essentielle dans la vie quotidienne, avec des institutions de sécurité fortes et indépendantes et des institutions militaires fondées sur les valeurs nationales, obéissant à la règle de droit et soumises au contrôle civil et judiciaire".

Les institutions souveraines et militaires unifiées doivent être protégées de toute ingérence politique, partisane et régionale, a précisé le document qui souligne que ces institutions doivent fonctionner dans l’intérêt de tous les Libyens.

Autres recommandations convenues, les ressources nationales de la Libye doivent être protégées ainsi que des réformes économiques nécessaires mises en œuvre pour mettre fin à la corruption et au gaspillage des ressources de l'Etat, en plus d'une surveillance stricte exercée sur les dépenses publiques et les institutions financières.

Les participants aux consultations ont suggéré que les ressources de la Libye doivent être réparties équitablement. Cela implique des allocations plus importantes pour les municipalités et un budget pour les développements majeurs, la reconstruction et les infrastructures. Un fonds spécial devrait être créé pour réinvestir une partie de la richesse générée par la production des entreprises exportatrices dans le développement durable des régions dans lesquelles elles opèrent.

Concernant le fonctionnement de l'Etat, les participant ont indiqué qu'il doit être construit sur une gouvernance locale forte. Cela nécessite un renforcement des capacités et une révision du cadre législatif et du système de municipalités en vigueur. Il est essentiel que les municipalités continuent de fonctionner en tant qu'organes apolitiques et dans l'intérêt des citoyens, ont-il ajouté.

La phase de transition doit être terminée, définitivement, par l'adoption d'une constitution basée sur un consensus capable d'unifier le pays, a indiqué le rapport qui rapporte que les participants ont réclamé des élections sûres et sécurisées lorsque les conditions minimales sont remplies, sans aucune entrave à la pleine participation de tous les Libyens.

Ils ont plaidé aussi pour la réalisation de la réconciliation nationale sur la base des pratiques et des valeurs traditionnelles libyennes et dans le respect des exigences de la justice, appelant à un processus de rapprochement qui doit être libre de toute ingérence étrangère.

Ces conclusions feront l'objet d'un examen de la part des participants dans le cadre de la Conférence nationale inclusive prévue début janvier 2019.

