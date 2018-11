Conférence en décembre sur couverture médiatique de l'immigration clandestine en 2018

18 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 18 novembre (Infosplusgabon) - La direction des médias étrangers du ministère libyen des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale organisera, en décembre prochain, en coopération avec la base maritime de Tripoli du ministère de la Défense, une conférence conjointe intitulée "La question de l'immigration clandestine en Libye dans les médias libyens et internationaux en 2018".

L'invitation sera adressée à toutes les organisations locales et étrangères concernées, aux représentants d'organisations régionales et internationales, à des organismes politiques, à des missions diplomatiques et étrangères accréditées en Libye, qu'elle soit résidente en Tunisie ou dans la capitale, Tripoli, a indiqué, dimanche, un communiqué de la direction des médias étrangers qui précise que la rencontre qui sera organisée en commun, se tiendra dans la salle de réunion de la base maritime de Tripoli.

L'idée d'organisation de cette conférence est intervenue lors de la visite du directeur des médias étrangers, Ahmed Al-Arbad, à la base maritime de Tripoli jeudi pour discuter de l'intérêt commun pour développer le mécanisme de visites de journalistes et de médias étrangers afin de couvrir le travail et les faits liés au dossier de l'immigration clandestine, du trafic de drogue et du trafic de pétrole et de ses dérivés à travers les frontières maritimes de la côte libyenne.

Au cours de la visite, M. Al-Abrad s'est entretenu avec le commandant de la base navale de Tripoli, Anwar Al-Cherif, sur les dispositions de coopération visant à faciliter la couverture médiatique et de visites de presse à la base maritime de Tripoli et dans les eaux territoriales libyennes en Méditerranée, à l'intention de tous les journalistes libyens et internationaux en visite en Libye et des résidents permanents médias étrangers.

Cette couverture médiatique vise à mettre en exergue les efforts considérables déployés par l’État libyen dans la lutte contre divers types de contrebande, en particulier pour souligner le travail réalisé par le gouvernement libyen au profit des médias locaux et internationaux en matière de lutte contre l’immigration illégale et la contrebande de pétrole brut libyen et de ses dérivés ainsi que pour empêcher la contrebande de drogue et des stupéfiants en Libye.

Des statistiques de l'Organisation internationale pour la Migration (OIM) indiquent que plus de 669.000 migrants de 41 nationalités se trouvent dans plus de 100 municipalités à travers la Libye.

En octobre dernier, l'organisation a aidé à rapatrier plus de 1.330 immigrés clandestins de différentes nationalités.

FIN/INFOSPLUSGABON/PRT/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon