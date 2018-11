Démarrage des campagnes pour l'élection présidentielle et les législative au Nigeria

18 Novembre 2018

Abuja, Nigeria, 18 novembre (Infosplusgabon) - La commission électorale du Nigeria (Independent National Electoral Commission, INEC) a donné, dimanche, le feu vert pour le démarrage des campagnes pour l'élection présidentielle et les législative de 2019, a annoncé le directeur de l'Information et de la Communication des électeurs auprès de l'INEC, M. Oluwole Osaze-Uzzi dans un communiqué publié à Abuja.

Les élections sont prévues le 6 février 2019.

M. Osaze-Uzzi a précisé que ce développement allait permettre aux partis politiques qui présentent des candidats pour les deux scrutins de commencer leur campagnes à travers le pays.

Le directeur de l'INEC a indiqué que le démarrage des campagnes électorales est en phase avec le calendrier et programme des activités publié par la commission électorale.

Il a ajouté que cela était également conforme à l'article 99 (1) du code électoral 2010 (amendé) qu stipule que “la période de campagne publique de tous les partis politiques devrait commencer 90 jours avant le jour de scrutin et prendre fin 24 heures avant ce jour”.

“Les partis politiques doivent mener leurs activités de manière organisée et pacifique, sans rancœur, haine et/ou discours incendiaires”.

Il a rappelé aux partis politiques et à leurs candidats que les campagnes pour les élections de gouverneurs et d'assemblées d’État vont démarrer le 1er décembre.

Conformément à la directive de l'INEC, le candidat à la présidentielle du principal parti de l'opposition, le parti démocratique populaire (Peoples Democratic Party, PDP) et ex-vice président du Nigeria, Alhaji Atiku Abubakar, va lancer sa campagne pour la présidentielle par un discours à la nation nigériane sur Facebook lundi à midi dans lequel il va décliner son programme politique.

Un communiqué du directoire de campagne du Président Atiku sur le lancement a précisé qu'Atiku Abubakar va décliner sa vision pour le Nigeria et son plan d'action pour l'atteindre tel que consigné dans son programme politique.

Le document pourra être rapidement téléchargeable depuis son site web (www.atiku.org) pour que tous les Nigérians puisent y accéder de manière gratuite.

Selon le communiqué, “la décision d'Atiku Abubakar de lancer sa campagne pour la présidentielle avec la présentation de son programme politique répond à sa promesse de mener sa campagne sur la base d'un programme. Le but visé est d'engager les Nigérians directement dans le débat politique et d'inscrire la conviction d'Atiku Abubakar que les efforts collectifs de tous les Nigérians seront nécessaires pour reconstruire le pays.

"C'est la raison pour laquelle nous voulons que les Nigérians aient directement accès à ce programme et qu'ils se l'approprient en définitive.

“Notre campagne lance un message simple: 'unis le peuple nigérian pourra recommencer de nouveau à créer un avenir prospère et sécurisé et une vie meilleure pour tous les Nigérians. Au premier jour d'activités de la campagne, le PDP et son candidat, Atiku Abubakar, vont soumettre leur programme pour remettre les Nigérians au travail. Nous avons choisi de le faire pour permettre au candidat du PDP à la présidentielle de parler directement au peuple nigérian sur Facebook. Ce outil fait partie de la révolution dans le secteur des télécommunications qui avaient contribué à le hisser au poste de vice-président, poste qu'il a occupé de 1999 à 2007'.

“Nous avons également choisi de donner la possibilité à notre candidat de s'exprimer en ligne vu que cela permet à chacun de télécharger une copie du programme politique sans bourse délier, puisque nous tenons à ce que tous les Nigérians se l'approprient. Notre programme politique met l'accent sur la création d'emplois, l'instauration de la sécurité, le développement des affaires, le développement des infrastructures en électricité et en eau, l'agriculture et l'éducation et l'autonomisation des femmes. Nos politiques mettent en exergue les objectifs et les moyens de développer et de revitaliser le Nigeria comme fondement de notre campagne”.

Le communiqué a souligné que le programme politique va encourager le dialogue avec les Nigérians et a ajouté que “nous reconnaissons que cette élection sera très rude et très âprement disputée. Nous sommes très confiants en notre victoire si les élections sont transparentes, libres et crédibles”.

