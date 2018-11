Le directeur de la NOC assure que le système de subvention notamment du carburant a échoué en Libye

18 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 18 novembre (Infosplusgabon) - "Parce que je ne suis pas un homme politique, je ne peux pas dire si les subventions accordées par l'État libyen à certains biens est un bon ou mauvais choix. Mais si l'objectif de ce système de subvention est d'améliorer le niveau de vie des classes marginalisées, il est très clair que cette politique a échoué", a affirmé le directeur de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanallah.

Dans un entretien au journal libyen al-Wassat publiée samedi, M. Sanallah a indiqué que "le phénomène de la contrebande de carburant s'est considérablement étendu, rendant les stations-service régulières incapables d'assurer l'approvisionnement, ce qui a provoqué un déficit important et une inflation des prix des vendeurs illégaux. Les millions que nous perdons à cause de ce système de subvention contribuent à la promotion des criminels qui cherchent à faire saboter le processus politique afin de garantir que leurs activités lucratives se poursuivent dans un État sans loi".

On rappelle que l'Etat libyen subventionne fortement le carburant qu'elle importe en dépit du fait que le pays est producteur de pétrole au point qu'il est vendu au prix modique d'environ 0,12 dollar le litre. Une situation qui en fait l'objet d'une contrebande à large échelle notamment vers les pays voisins aussi bien africains qu'européens.

Pour M. Sanallah, le système des subventions n'est pas seulement un problème économique, financier ou social, mais également un problème politique et de sécurité crucial.

Evoquant les efforts de son institution pour juguler le phénomène de la contrebande, il a indiqué que la NOC a pris plusieurs mesures pour lutter contre la contrebande, à commencer par la mise en place des comités de suivi secrets qui enquêtent et collaborent avec le bureau du procureur général pour poursuivre les criminels.

"Nous plaçons également la lutte contre la contrebande parmi les priorités de la Brega Oil Marketing Company, en plus de distribuer du carburant et de le livrer à la population libyenne dans tout le pays", a-t-il précisé, ajoutant que "Brega met également en œuvre des mesures à court et à long terme pour lutter contre ce phénomène, à commencer par des protocoles de travail avec les quatre sociétés de distribution qui ne sont pas sous la tutelle de la Compagnie ainsi que l’application de systèmes et techniques modernes pour surveiller la distribution et autres".

En ce qui concerne les mouvements de protestation dans les sites pétrolier, M. Sanallah a souligné que "rien ne justifie la fermeture d'une installation pétrolière, quelles qu'en soient les raisons. Les communautés locales ont le droit de demander au gouvernement d'améliorer leur situation et de faire entendre leur voix, et nous essayons toujours via la Compagnie d'aider avec les ressources disponibles. Mais les bouclages ne sont d'aucune utilité, ils perturbent l'économie, retardent le processus de revitalisation du pays et contrecarrent ainsi les efforts d'amélioration des conditions de vie".

Régulièrement, des groupes armés ou des habitants riverains des sites pétroliers mènent des actions de blocage d'occupation des installations pétrolière entraînant leur fermeture et l'arrêt de la production pétrolière qui s'établit actuellement à 1,2 million de barils par jour contre 1,8 en temps normal.

Le directeur de la NOC a indiqué, dans son interview au journal al-Wassat, qu'il place le développement durable sur sa liste de priorités, assurant que cela poursuit toujours, individuellement ou en collaboration avec ses partenaires, des projets de développement.

Il a ajouté que l'insécurité a retardé certains de ces projets de développement, mais la plupart d’entre eux subsistent, ajoutant que de nombreux projets seront annoncés lors de la prochaine phase.

"Il est dans l’intérêt de tous les Libyens de protéger le secteur pétrolier de tout conflit politique et de tout type d’intervention, et il est absolument nécessaire de tenir neutre et de protéger le secteur pétrolier contre les ingérences, les négociations et les quotas politiques et régionaux", a-t-il souligné.

Pour Sanallah, l’économie libyenne est à présent entièrement tributaire de la production et de l’exportation de pétrole et de gaz naturel. Et chacun sait que ces richesses pétrolières et gazières sont la principale cause du conflit, " alors qu’il peut et doit être un facteur qui nous guide vers la paix et la réconciliation ".

"La richesse de la Libye en pétrole et en gaz est un don de Dieu, et nous, les Libyens, devons tirer parti de ce don pour bâtir un avenir radieux pour nous et pour nos enfants", a-t-il conclu.

