La Commission de l'UA désigne les membres du conseil d'administration du Fonds de la paix de l'Union africaine

18 Novembre 2018

Addis-Abeba, Ethiopie, 18 novembre (Infosplusgabon) - Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a annoncé la nomination de cinq membres africains au conseil d'administration du Fonds de l'Union africaine pour la paix.

Selon un communiqué de presse de l'UA, cette décision constitue une étape clé dans la mise en œuvre du programme de financement de l'Union, qui fait partie du processus de réforme institutionnelle en cours.

Les administrateurs, qui représentent les cinq régions africaines, sont : Zainab Ahmed, de nationalité nigériane, ancienne ministre d'Etat chargée du Budget et de la Planification nationale, qui était auparavant secrétaire exécutive et coordinatrice nationale de l'Initiative pour la transparence des industries extractives au Nigéria (NEITI); Kamel Morjane, de la Tunisie, qui a été ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense et a occupé des postes de responsabilité aux Nations unies ; Elene Makonnen, qui a travaillé à divers niveaux consultatifs avec la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et qui est de nationalité éthiopienne; Tito Mboweni, sud-africain, ancien gouverneur de la Banque de réserve sud-africaine et actuel administrateur non exécutif pour la Nouvelle-Banque de développement (banque de développement des BRICS); Anicet Dologuele de la Centrafrique, qui a été président de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale et également Premier ministre et ministre de la Planification, des Finances et de l'économie de son pays.

Outre ces membres africains, l'Union européenne (UE) et les Nations unies (ONU) occuperont les deux sièges du conseil d'administration du Fonds pour la paix qui ont été attribués à des partenaires internationaux.

Le conseil d'administration a été créé par l'Assemblée de l'Union en juillet 2016 pour garantir la cohérence stratégique, l'amélioration de la gouvernance et un contrôle financier et administratif du Fonds pour la paix.

Le Fonds pour la paix financera trois priorités essentielles : les activités de médiation et de diplomatie préventive, les besoins en capacités institutionnelles et les opérations de maintien de la paix.

S'adressant aux nouveaux membres, Mahamat leur a exprimé sa gratitude pour avoir accepté cette mission dans un esprit de service envers le continent et le panafricanisme, affirmant qu'il était confiant que leurs antécédents en matière de gestion financière, de gouvernance et de financement des investissements garantiront une gestion du Fonds pour la paix conforme aux normes fiduciaires et à l’intégrité.

Le Fonds pour la paix a été créé en 1993 en tant que principal instrument de financement des activités de l’Organisation de l’unité africaine en faveur de la paix et de la sécurité.

Après la création de l'Union africaine, le Fonds pour la paix est devenu l'un des cinq piliers de l'architecture africaine de paix et de sécurité (APSA). La base juridique globale du Fonds pour la paix est définie à l’article 22 du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité.

En juillet 2016, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine a décidé de doter le Fonds pour la paix de 400 millions de dollars américains provenant des contributions des Etats membres, prélevées sur la taxe de 0,2% instituée pour financer l'ensemble du budget de l'Union africaine.

Les organes politiques compétents de l'UA disposeront de l'autorité politique nécessaire pour orienter les activités du Fonds pour la paix.

