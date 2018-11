Ethiopie: le but du sommet de l'UA est "de rendre l'Afrique plus forte, et donner aux Africains l'avenir qu'ils méritent"

18 Novembre 2018

Addis-Abeba, Ethiopie, 18 novembre (Infosplusgabon) - L'organe suprême de l'Union africaine (UA), l'assemblée des chefs d'état et de gouvernement des 55 pays africains, a débuté sa onzième session extraordinaire, samedi, avec un appel lancé en faveur de l'accélération des réformes institutionnelles de l'Union, au moment où des événements à travers le continent et dans le monde continuent de confirmer l'urgence et la nécessité de ce projet.

La réunion de l'assemblée est la plus haute rencontre des réunions statuaires de l'Union africaine, et avait été précédée par les réunions du Conseil exécutif et le comité permanent des représentants.

La réunion des chefs d'Etat et de gouvernement de l'assemblée va se pencher et prendre des

décisions, notamment, sur : la réforme de la Commission de l'Union africaine (Structure et portefeuille de la haute direction de la Commission, sélection de la haute direction de la Commission, la finalisation des nominations de la haute direction de la Commission, sans oublier les réformes administratives et financières, y compris la gestion de la performance) ; le mandat de l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA); le renforcement du Mécanisme africain de la revue des pairs (APRM); la Division du travail entre l'Union africaine, les mécanismes régionaux, les Etats membres et les organisations continentales.

L'assemblée se penchera également sur le rapport du président du Conseil exécutif sur les résultats de la dix-neuvième session extraordinaire du Conseil exécutif élargi aux ministres en charge des Affaires de l'Union européenne et du groupe des Etats africains, des Caraïbes et de l'Asie pacifique (ACP). Les rapports sur le Parlement pan-africain et les organes judiciaires, le fonds de paix de l'Union africaine et les propositions sur la nouvelle méthode d'évaluation de l'UA, seront également présentés.

Lors de son intervention durant la session d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a souligné la nécessité pour la Commission de l'Union africaine de disposer d'une plus grande flexibilité dans la gestion administrative, afin de lui permettre de répondre de manière plus rapide et efficace aux situations.

Le président de la Commission de l'Union africaine a également mis l'accent sur l'importance d'une responsabilité plus renforcée pour les Etats membres et une transparence absolue dans la conduite des affaires de l'Union africaine.

Il a conclu en mettant l'accent sur l'importance de la consolidation des progrès enregistrés sur le plan financier par le sommet.

Paul Kagame du Rwanda qui officie comme président de l'Union africaine pour l'année 2018, a résumé l'objectif du somme comme"occasion pour accélérer les réformes institutionnelles de l'Union. Les événements dans le continent et dans le monde continuent de confirmer l'urgence et la nécessité de ce projet. Le but est simple: rendre l'Afrique plus forte et donner à nos peuples, l'avenir dont ils méritent".

Sur la question liée à la réforme de la Commission de l'Union africaine, qui est le secrétariat de l'Union africaine, le président Paul Kagame a indiqué que les réformes vont rendre la Commission plus efficace et plus performante.

Dans un autre registre, le président Kagamé a salué la levée des sanctions contre l'Erythrée par le Conseil de Sécurité des Nations unies, indiquant que "cette action va contribuer au processus de normalisation en cours dans la corne de l'Afrique".

Le président Kagamé a par ailleurs félicité le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et le président érytréen, Issais Afeworki et d'autres chefs d'Etat qui les ont soutenus dans leur prise de cette action courageuse. M. Kagamé a également transmis ses messages de condoléances aux gouvernements et aux peuples respectifs de Malawi et de Tanzanie pour la perte de leurs soldats engagés dans des efforts de maintien de la paix en Afrique.

"Les réformes au niveau de l'Union africaine étaient nécessaires, non seulement pour le bien d'initier des réformes, mais parce que c'est une obligation", a souligné le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

