Aman Bank en Libye relève le plafond de retrait quotidien à 4.000 dollars pour les cartes de crédit

Tripoli, Libye, 18 novembre (Infosplusgabon) - La Banque privée libyenne Aman Bank a annoncé ce dimanche porter à 4.000 dollars par jour le plafond des retraits pour les cartes personnelles "MasterCard" et "Visa", afin de réduire les coûts auxquels les citoyens peuvent être confrontés lors de leur séjour à l'étranger et illustrant le dénouement progressif de la crise de liquidité et de devise à laquelle la Libye est confrontée ces dernières années.

Le 8 novembre dernier, la banque Aman avait décidé de relever son plafond de retrait hebdomadaire en espèces à 20.000 dinars (environ 14.500 dollars) et a entamé le processus d'acceptation du dépôt des chèques certifiés électroniques émis par les autres banques.

Une semaine plus tôt, le 2 novembre, Aman Bank avait déjà augmenté le plafond de retrait en espèces à 14.000 dinars par semaine, le plafond de l'achat par QR à 10.000 dinars par jour, le plafond du tirage quotidien via les distributeurs automatiques entre 200 et 400 dinars par jour.

La pénurie de liquidités dans les banques libyennes s'est estompée ces derniers temps, avec la disponibilité de quantités de billets pour les clients qui peuvent effectuer des retraits importants, après une crise qui a duré plus de deux ans, en raison du chaos sécuritaire ayant perturbé le circuit économique dans le pays.

Dans le sillage de la dégradation de la sécurité, notamment en 2014, lors de l'opération "Fajr Libya" (Aube de Libye), qui a vu le départ des ambassades de Tripoli, les citoyens et les entreprises ont perdu confiance dans les banques et n'opèrent plus les dépôts de leur argent dans les banques, d'où cette crise de liquidités.

Mais le Conseil présidentiel a adopté dernièrement un plan de réformes économiques visant, entre autres, à redresser l'économie et améliorer le taux de change du dinar avec la libéralisation du change des devises et l'imposition d'une taxe de 183 pour cent sur les monnaies étrangères.

