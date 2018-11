La SAPCO ouvre une représentation au Sud du Sénégal pour booster le tourisme dans la zone

17 Novembre 2018

Ziguinchor, Sénégal, 17 novembre (Infosplusgabon) - La Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO) a ouvert une représentation régionale, vendredi soir à Ziguinchor, Sud du pays, a constaté la PANA. C’était à l’occasion d’une grande rencontre regroupant les autorités administratives, les élus locaux et des acteurs du tourisme de la région.

Le directeur général de la SAPCO, Aliou Sow, a expliqué que cette représentation vise l’aménagement et la promotion du tourisme en Casamance, soulignant que cette rencontre est l’occasion pour lui de décliner la feuille de route de sa structure en ce qui concerne l’aménagement touristique de la zone sud, notamment la région de Ziguinchor, et plus particulièrement la gouvernance touristique au niveau du Cap-Skring et l’aménagement de Kafountine et Abéné, considérés comme des sites touristiques à valoriser.

‘’La SAPCO entend mettre à contribution tout ce qui a été planifié, produit, dans le cadre du développement de la zone et le dialogue à mener avec les populations qui sont, en dernier lieu, bénéficiaires des investissements et de tout le développement attendu dans la zone’’, a indiqué Aliou Sow, soulignant que c’est ce qui a été réalisé à Saly, qui sera fait dans la zone sud.

‘’Ce qui va être fait ici, c’est ce que nous avons fait pour Saly, c’est-à-dire le rêve de voir un jour la zone sud bénéficier de l’expérience de la SAPCO qui est certifiée en termes d’aménagement et de promotion touristique. Et vous verrez, par vous-mêmes, que la démarche de la SAPCO est une démarche professionnelle qui va beaucoup impacter l’activité touristique dans la zone sud’’, rassure-t-il, notant que c’est d'intérêt national, pour la SAPCO d’intervenir en Casamance.

‘’Le président Macky Sall a considéré la Casamance comme une zone touristique d’intérêt national…, mais aussi, c’est le marketing territorial qu’il faut opérer pour que la Casamance, qui constitue une belle région, puisse aider à atteindre l’objectif final qui a été défini au niveau du Plan Sénégal Emergent (PSE) à savoir trois millions de touristes par an’’, a-t-il relevé.

