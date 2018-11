Les pays africains en faveur d'un programme régional pour la Couverture sanitaire universelle et les ODD

17 Novembre 2018

Abidjan, Côte d’Ivoire, 17 novembre (Infosplusgabon) - La troisième réunion annuelle des directeurs de la planification des Etats membres de la région Afrique de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur le renforcement des systèmes de santé pour la Couverture sanitaire universelle (CSU) et les Objectifs de développement durable (ODD), qui a pris fin vendredi à Abidjan, a recommandé d'accélérer l'élaboration d'un programme régional.

Les quelques 150 participants ont, entre autres, recommandé à l’OMS de continuer à créer des occasions de partage des expériences des pays sur les progrès vers la CSU et les ODD ; de recueillir des données probantes et d’informer les forums politiques mondiaux et régionaux à venir, à savoir la Comité régional et l’Assemblée mondiale.

Ils ont aussi proposé d’accélérer l'élaboration d'un programme régional sur la CSU et les ODD, afin d'établir une compréhension et une application communes des concepts, enfin de veiller à ce que tous les documents soient disponibles pour diffusion dans tous les pays, dans des langues spécifiques.

Au cours des cinq jours de travaux, les participants ont examiné les progrès accomplis dans l'élaboration de systèmes de santé dans la région et les recommandations du deuxième Forum portant sur la publication et la distribution du Cadre, l’élaboration de projets de boîtes à outils, la production de l'Atlas des statistiques sanitaires africaines (2018) aligné sur la CSU et les ODD et du rapport sur l’état de santé dans la région Afrique de l'OMS.

Ainsi, le programme phare de la CSU est maintenant en place et les attributs de chaque aspect du Cadre de performance du système ont été définis avec une analyse incluse dans le rapport sur l'état de santé.

Le Bureau régional est également en train d'élaborer un programme d'apprentissage régional à l'intention des directeurs de pays.

Les participants ont partagé les leçons apprises et les progrès des pays vers la CSU et les ODD en matière de santé.

Des discussions ont également eu lieu sur les quatre dimensions de la performance du système que sont, améliorer l'accès, la qualité des soins, la demande de services et la résilience des systèmes de santé.

Cinq boîtes à outils clés de mise en œuvre recommandées lors du deuxième Forum, ont été examinées avant d'être finalisées.

Enfin, des séances de sensibilisation ont été organisées sur des événements clés comme le 13ème programme de travail général de l'OMS qui a défini trois priorités stratégiques interdépendantes : assurer une couverture sanitaire universelle, faire face aux urgences sanitaires et promouvoir des populations en meilleure santé.

La sensibilisation a porté sur l’objectif de triple milliard autour de ces priorités stratégiques qui a été convenu (1 milliard de CSU, 1 milliard de protection de la santé, 1 milliard de vies sauvées).

Puis sur les cinq changements transformationnels : mesurer l'impact, remodeler le modèle opérationnel, transformer les partenariats, les communications et le financement, renforcer les systèmes et processus essentiels et favoriser une culture du changement

La réunion d’Abidjan qui a débuté lundi, a été organisée par le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO), en collaboration avec le ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique.

Elle regroupait plusieurs experts de l’OMS venus des bureaux-pays, des équipes d’appui inter-pays, du bureau régional à Brazzaville, au Congo, et du siège à Genève, en Suisse, et environ 150 participants en provenance des 47 Etats membres de la région Afrique, des partenaires de la santé et d’organisations sous-régionales.

