Egypte : Le président Al-Sissi à la Conférence de Palerme sur la Libye

16 Novembre 2018

Le Caire, Egypte, 16 novembre (Infosplusgabon) - Le président égyptien, Abdel Fatteh Al-Sissi prend part à la Conférence internationale sur la crise libyenne ouverte, lundi à Palerme, en Italie à l'invitation du Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a annoncé, le même jour, le Porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radhi.

La Conférence, convoquée par l'Italie en présence des plus importantes parties libyennes en conflit, aux côtés du Premier ministre italien et de nombreux responsables européens et des présidents tunisien, Béji Caïd Essebsi, nigérien, Issoufou Mahamadou, tchadien, Idriss Déby et le Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia.

Des milliers de jeunes se sont ressemblé, dans la nuit de dimanche à lundi à Palerme, sur le long des grandes artères de la ville pour ''exprimer leur opposition à la tenue de la Conférence internationale sur la Libye'', ont indiqué, lundi, des médias italiens.

Les ''manifestants ont lancé des messages clairs contre les politiques qui provoquent la guerre et les fausses opérations pour la paix'', ont indiqué les organisateurs, affirmant que ''nous ne pouvons pas accepter qu'on nous confisque notre ville pour y tenir un Sommet qui n'est pas du tout sérieux, dès lors que tout ce qui y sera examiné vise à diviser la Libye pour en faire un pays ouvert où on suspend les droits de l'homme et une prison pour des milliers de migrants.

