Appel à une grève générale de 24 heures contre la hausse des prix du carburant le 29 novembre prochain au Burkina Faso

16 Novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 16 novembre (Infosplusgabon) - La Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso (CGTB) et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés (CCVC) ont appelé vendredi les travailleurs à une "grève générale nationale de protestation de 24 h, le 29 novembre prochain, pour protester contre la hausse de 75 francs CFA sur le litre de l’essence super et du gasoil.

Les deux syndicats réclament notamment le retour aux anciens prix des hydrocarbures; la relecture de la structure des prix des hydrocarbures, un audit indépendant de la Société nationale des hydrocarbures, (SONABHY) et de la Société nationale d’électricité (SONABEL), l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, le retrait de l'avant-projet de loi organique et la relecture du code du Travail, selon le communiqué publié ce vendredi.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLI/GABON2018

© Copyright Infosplusgabon