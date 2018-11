Démarrage à Bamako de la revue annuelle des réformes, programmes et projets de l'UEMOA

Bamako, Mali, 16 novembre (Infosplusgabon) - Les travaux de l’édition 2018 de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), visant à évaluer le Mali sur ses capacités d’internalisation et de mise œuvre de 116 réformes et 16 projets communautaires, se tiennent depuis jeudi jusqu'au 19 novembre à Bamako, a-t-on constaté sur place.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la décision des chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation sous-régionale d’approfondir l’intégration régionale, afin de parvenir, à terme, à un développement économique, social et humain harmonieux, rappelle-t-on.

Intervenant à l'ouverture des travaux, le Représentant-résident de la Commission de l’UEMOA au Mali, Mamadou Moustapha Baro, a indiqué que l’édition 2018 visait l’évaluation de la performance des Etats dans l’application des réformes communautaires, permettant, selon lui, de relever les résultats atteints et les difficultés auxquelles les Etats membres sont confrontés, afin que des solutions idoines soient apportées dans le but de d’améliorer la compétitivité de leurs économies et leur potentiel de croissance économique.

Mme Barry Awa Sylla, qui représentait le ministre malien de l'Économie et des Finances, a souligné que "le Mali sera évalué, au cours des travaux de cette revue annuelle, sur ses capacités d’internalisation et de mise œuvre de 116 réformes et 16 projets communautaires".

Elle a estimé que cette rencontre était une occasion de revisiter en profondeur les réformes et politiques communautaires pour connaître la nature précise des lenteurs qui affectent leur mise en application au Mali.

Au Mali, la revue réalisée en 2017 avait permis de noter des avancées significatives en matière de transposition et d’application des réformes communautaires, indique le ministère de l'Économie et des Finances, qui note que les performances enregistrées révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 62 pc à l’échelle de l’Union, dont 66 pc au titre de la gouvernance économique et la convergence, 63 pc au titre des réformes sectorielles et 57 pc pour le marché commun.

