L'année 2019 marquera-t-elle la fin de la crise en Libye?

16 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 16 novembre (Infosplusgabon) - Après les résultats mitigés de la Conférence internationale de Palerme sur la Libye qui n'a pas apporté de solution radicale à la crise qui secoue le pays depuis plusieurs mois, la seule alternative qui reste pour ce pays de l'Afrique du Nord pour retrouver la stabilité est le Plan d'action de l'Envoyé des Nations unies, Ghassan Salamé, qui prévoit une Conférence inclusive en janvier 2019, suivie d'élections générales au printemps de la même année.

En effet, la rencontre de Palerme (Italie), à défaut d'apporter une issue soldant le conflit en Libye, en raison des divergences qui ont éclaté entre les participants, a réussi à fédérer le soutien de la communauté internationale autour du Plan de l'Emissaire onusien.

Une situation qui laisse présager que la crise en Libye devrait être logiquement réglée en 2019, date butoir pour la mise en œuvre du Plan d'action de Ghassan Salamé.

Mais, il serait naïf de croire que la Conférence inclusive et les élections générales mettront fin, à la manière d'une baguette magique, à la crise politique et sécuritaire qui affecte la Libye depuis plus de 7 ans et qui devient de plus en plus complexe au fil du temps.

Les Libyens ont subi une grande déception lors de la Conférence de Palerme qui les fait douter de la possibilité de voir le bout du tunnel à court ou moyen terme, à cause de l'attitude des protagonistes de la crise.

Le spectacle offert par les acteurs libyens au cours de la rencontre à Palerme, en présence des représentants des différents pays du monde, où les divergences ont refait surface au grand jour, a donné un mauvais signal sur la persistance des problèmes et de l'importance du fossé qui les sépare, malgré l'urgence de la recherche d'une solution qui se fait sentir.

Au moment où l'on pensait que certains détails étaient à jamais réglés et révolus, des protagonistes libyens ont refusé de s'asseoir à la même table que d'autres, arguant des différences d'orientation politique.

En démocratie, c'est l'opinion et l'opinion contraire, c'est aussi le fait d'accepter l'autre et de lui permettre d'avoir ses idées et sa vision des choses.

La situation a débordé jusqu'à se manifester entre les puissances de la région, notamment la Turquie et l'Égypte, qui ont laissé éclater leurs différends lors de la Conférence de Palerme, illustrant l'envergure des ingérences étrangères dans le pays et surtout, leurs influences sur le règlement de la crise dans le pays.

L'analyste politique libyen, Fethi Hassen, estime qu'"il est impossible que le Plan de Ghassan Salamé apporte une solution définitive à la crise libyenne en 2019", "les divergences étant encore plus accentuées".

Selon lui, "les protagonistes libyens ne sont pas encore mûrs pour faire la paix en privilégiant l'intérêt général". Et de s'interroger sur "quelles raisons pourraient convaincre les parties en conflit de renoncer à leurs acquis à l'heure actuelle ?".

"Tant qu'il y aura l'argent fourni par le pétrole dont la production continue, et les armes fournies par les alliés qui ont des intérêts à défendre, les protagonistes vont continuer à entretenir la crise pour préserver leurs intérêts", pense-t-il.

Revenant à la Conférence de Palerme, Abdelkrim Salem, un universitaire libyen, note que les protagonistes libyens ont démontré qu'ils ne sont pas encore lassés de la guerre et du chaos dans lesquels se débat le pays". Il dénonce "le fait que les politiciens se trouvent sur une autre planète, complètement déconnectés de la réalité du simple citoyen libyen".

De ce fait, l'issue de ce conflit ne pourra pas être pour 2019, pronostique-t-il, affirmant que les divergences continueront à apparaître à chaque étape du processus politique, faisant capoter tous les efforts consentis pour stabiliser la Libye.

M. Salem estime que "les intervenants sont nombreux en Libye au point que ce ne sont plus les Libyens qui sont maîtres de leur destin, car ceux qui sont au-devant de la scène ne sont que des marionnettes aux mains des puissances régionales et internationales".

Aussi, il s'interroge sur "ce qui pourrait opposer les Libyens qui partagent pratiquement la même culture et la même religion, ainsi que les mêmes valeurs sociales".

Il illustre son opinion en citant la concurrence à laquelle se livrent la France et l'Italie, ancienne puissance coloniale, qui veulent chacune veiller à leurs intérêts, même s'il le faut, par la puissance des armes." Mais c'est le peuple libyen qui en pâtit".

Adel Saleh Lataïef, cadre dans une compagnie pétrolière de la place, pense que "les protagonistes libyens ne feront la paix que lorsqu'ils y seront contraints", et appelle "à une action forte du Conseil de la sécurité des Nations unies pour amener les différentes parties libyennes à signer la paix".

A cet égard, il soutient que "dans certains pays dont le cas est similaire à la Libye, il aura fallu l'intervention de Nations unies pour ramener la paix par la force, comme la Serbie (ex-Yougoslavie) et le Rwanda".

Il rappelle à ce propos que "l'accord de paix de Skhirat de 2015 a été signé grâce à une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, tout comme l'actuel Plan de l'Envoyé onusien, Ghassan Salamé, qui a prouvé à Palerme qu'il était la seule issue qui reste après l'échec des initiatives des pays pris individuellement".

Tranchant avec ce pessimisme manifesté par certains Libyens, Rhouma Ammar, activiste de la société civile, pense que "les divergences qui sont apparues entre les Libyens lors de la Conférence de Palerme ne sont que des soubresauts destinés à placer la barre plus haut afin que chaque partie engrange davantage de bénéfices".

Selon lui, "les parties à la crise ont senti que la solution est proche et de ce fait, veulent arriver au finish avec une position confortable en se déployant sur le terrain pour accroître leur influence".

M. Salem croit dur comme fer, que 2019 sonnera le glas de l'insécurité et de la violence en Libye avec la mise en œuvre du Plan de Ghassan Salamé, notamment en relevant leurs divergences lors de la Conférence inclusive qui servira de cadre dans lequel les Libyens surmonteront leurs divergences pour faire valoir l'intérêt commun.

Cet activiste de la société civile fait part du ras-le bol généralisé chez les Libyens qui sont impatients de sortir de la phase d'instabilité pour reconstruire leur pays.

"Les Libyens sont excédés par ces crises à répétition de tout genre et ce chaos qui n'a que trop duré", estime-t-il, soulignant que les Libyens ne manqueront pas de le faire savoir le moment venu qui s'approche à grands pas".

Le risque est grand que le pays bascule dans la guerre civile et le chaos, si la crise perdure au-delà des délais raisonnables.

