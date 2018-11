Rencontre des chefs de la diplomatie soudanaise et italienne en marge de la conférence sur la Libye

14 Novembre 2018

Khartoum, Soudan, 14 novembre (Infosplusgabon) - Le chef de la diplomatie soudanaise, Dirdeiri Mohamed Ahmed, s'est entretenu mardi avec le ministre italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, Enzo Moavero Milanesi, en marge de la conférence internationale sur la Libye organisée à Palerme, en Italie.

L'Agence de presse soudanaise (SUNA) rapporte que les relations bilatérales ont été passées en revue et des questions d'ordre international et régional d'intérêt commun abordées au cours de cet entretien.

Selon SUNA, M. Dirdeiri a salué la croissance positive des relations entre les deux pays sur les plans politique et économique, et demandé à l'Italie de contribuer davantage au renforcement des relations entre l'Union européenne (UE) et le Soudan, à travers le dialogue politique entre les deux ministres.

Il a aussi plaidé en faveur d'une consolidation plus poussée des relations financières, économiques et commerciales entre les deux pays.

D'après SUNA, le ministre italien es Affaires étrangères a remercié son homologue soudanais pour sa participation à la conférence sur la Libye et souligné le vif intérêt pour son pays de promouvoir leurs relations bilatérales, mais aussi les relations du Soudan avec les institutions de l'Union européenne.

