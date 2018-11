Tunisie : Le Premier ministre défend son remaniement devant le Parlement

14 Novembre 2018

Tunis, Tunisie, 14 novembre (Infosplusgabon) - Le Premier ministre tunisien, Youssef Chahed a défendu devant le Parlement, ses choix lors du remaniement ministériel effectué, le 5 novembre dernier, et son programme gouvernemental dont notamment la lutte contre la corruption.

S'exprimant lors d'un discours à l'ouverture de la plénière du Parlement, ce lundi, axé sur l'approbation du remaniement ministériel, M. Chahed a affirmé que son gouvernement s'engage à réaliser quatre objectifs essentiels au niveau économique dont les deux premiers concernent l'amélioration des indices de développement et d'investissement et la création d'emplois et la promotion des initiatives privées.

La poursuite de la maîtrise du déficit général du budget de 2019 pour le contenir autour de 3,9% et enfin la maîtrise du déficit commercial, constituent les deux autres objectifs du gouvernement, a-t-il précisé.

Beaucoup de personnes parlent de crise gouvernementale, alors que c'est la crise politique qui a émaillé le travail gouvernemental, a soutenu le chef du gouvernement tunisien, affirmant que son gouvernement n'a pas obtenu un soutien réel pour pouvoir faire avancer les grands dossiers et que le tapage politique a négativement influé sur la situation générale dans le pays, notamment aux plans économique et social.

Il a, à cet égard, affirmé que son gouvernement a travaillé, ces deux dernières années, sous des ''tirs désordonnés'' dont ''ceux effectués par des amis ont été plus nombreux que ceux tirés par les adversaires''.

Commentant le discours du Premier ministre, le député tunisien, Imed Daïmi a estimé que le Premier ministre s'est présenté devant le Parlement avec un discours de ''vainqueur un peu paranoïaque'' et a ''évoqué, éloigné, la crise politique, alors qu'il y a une part importante de responsabilité''.

Il a ajouté, dans une déclaration, ce lundi, que la crise politique ne sera pas dépassée par un remaniement ministériel comme le pense le Premier ministre, car le changement gouvernemental ''n'a pas été fait sur la base d'une évaluation sérieuse des résultats obtenus par les ministres''.

De son coté, le député du Front populaire (FP), Jilani Hammami, a, dans une déclaration, ce lundi, estimé que Youssef Chahed ''est le Premier ministre qui a le plus échoué en Tunisie, malgré tout le tapage et l'agitation qu'il fait''.

''Le gouvernement de Chahed a échoué à sauver la Tunisie et a causé des catastrophes supplémentaires dans le pays aux plans économique, social, sécuritaire et politiques, a-t-il martelé, précisant que le Front populaire ne peut pas accorder la confiance à un gouvernement qui mène le pays vers le gouffre''.

