Libye : Les questions économiques et sécuritaires dominent le 1er jour de la Conférence de Palerme sur la Libye

14 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 14 novembre (Infosplusgabon) - Le premier jour des travaux de la Conférence internationale sur la Libye, organisée, lundi dans la ville de Palerme, dans le Sud de l'Italie, a été dominée par l'agenda économique et sécuritaire.

L'ordre du jour de cette journée comprend une séance sur la situation économique, en présence du gouverneur de la Banque centrale de Libye, Seddik Al-Kébir, et un comité de la Chambre des représentants (Parlement) et du Haut Conseil d'État, selon un membre de la Chambre des représentants, Ali Saidi.

"Il y aura une réunion sur la sécurité dans la soirée en présence des membres des délégations du Parlement et du Haut Conseil de l'Etat, sur les résultats des réunions sur l'économie et la sécurité qui seront présentés lors d'une autre réunion plus tard dans la soirée", a déclaré Saidi, l'un des participants à la Conférence cité par le journal Al-Wassat.

Les délégués à la Conférence ont commencé à arriver, dimanche à Palerme, avec la délégation du Haut Conseil de l'Etat présidée par Khalid Al-Machri, suivie d'une délégation de la Chambre des représentants présidée par Aguila Saleh.

L'objectif que s'est fixée l'Italie lors de cette Conférence est d'amener les protagonistes libyens à trouver une voie commune, à travers le dialogue direct, en vue d'un rapprochement de leurs positions, tout en se basant sur le plan d'action de l'Émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé.

Pour les observateurs de la scène en Libye, la rencontre de Palerme aidera à pousser l'Accord politique libyen vers trois domaines : la mise en place des arrangements sécuritaires dans toute la Libye, notamment l'unification de l'armée libyenne, la mise en œuvre du plan de réformes économiques et un mécanisme de transparence des dépenses publiques, ainsi que l'organisation d'un référendum sur le projet de la future Constitution.

