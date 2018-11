Le Secrétaire général de la Ligue arabe plaide pour le consensus autour des aspirations du peuple libyen

12 Novembre 2018

Le Caire, Egypte, 12 novembre (Infosplusgabon) - Le Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou el-Gheit, a appelé les parties en conflit en Libye à se mettre d'accord sur les démarches politiques, constitutionnelles et électorales auxquelles aspire le peuple libyen pour sortir la Libye de sa crise actuelle et mettre fin au blocage politique dont souffre le pays.

M. el-Gheit a appelé, à la veille de la tenue de la conférence internationale sur la Libye à Palerme, en Italie (12-13 novembre), tous les dirigeants libyens à s'intégrer, avec bonne foi, dans le processus politique que parraine l'Envoyé spécial onusien, Ghassan Salamé.

Cela permettra aussi de parachever la période de transition par l'unification des institutions économiques et financières divisées et à sauver les arrangements sécuritaires afin d'éviter la reprise des affrontements armés à Tripoli et de parvenir à une solution durable et définitive aux menaces que représentent les groupes et milices armés qui échappent au contrôle de l'autorité de l'Etat.

Le Secrétaire général de la Ligue arabe a exprimé l'espoir de voir ''les frères libyens'' parvenir à une feuille de route qui permet de préparer le climat politique et sécuritaire nécessaire à organiser les élections législatives et présidentielle sur la base légale et constitutionnelle et dans le cadre du plan de travail annoncé par l'Envoyé onusien devant le Conseil de sécurité.

Il a renouvelé l'engagement de la Ligue arabe à accompagner les parties libyennes dans cette marche jusqu'au bout en soutenant l'initiative de l'Envoyé onusien qui propose la tenue d'une rencontre nationale inclusive entre tous les belligérants libyens au début de l'année prochaine, plaidant pour l'application des recommandations importantes qui pourraient être faites par la conférence internationale de Palerme.

M. el-Gheit a enfin appelé les belligérants libyens à contribuer à toutes les mesures qui permettent de construire la confiance et d'assurer les garanties supplémentaires qui renforcent les opportunités de faire réussir les élections attendues.

