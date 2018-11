L'Autorité libyenne d'investissement indique que les retraits des intérêts des avoirs libyens en Belgique ont eu lieu sous l'ancienne direction

12 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 12 novembre (Infosplusgabon) - L'Autorité libyenne d'investissement (LIA) a annoncé dans un communiqué publié ce dimanche que les retraits des avoirs et dépôts de la LIA auprès de "Euroclair Bank" en Belgique "l'ont été sous l'ancienne direction de l'Autorité", assurant qu'"aucun transfert de fonds des comptes financiers de l'Autorité auprès d'Euroclear Bank n'a été opéré depuis fin octobre 2017".

La LIA a indiqué dans son communiqué que son conseil d'administration "mène actuellement les procédures nécessaires pour enquêter sur le sort des fonds transférés sur ses comptes à Euroclear Bank", notant qu'elle "transmettra un rapport à l'ONU et aux autorités compétentes".

"L'Autorité estime que les conclusions du groupe d'experts de l'ONU sur la question de la gestion des intérêts et la restitution des avoirs gelés sont fausses", souligne le communiqué, précisant que l'Autorité "s'engage totalement à respecter les règles et règlements de l'ONU et le régime de sanctions qu'elle a décidé".

La LIA a nié l'existence "de quelconque cas de mauvaise gestion dans les fonds de l'Autorité déposés sur des comptes bancaires en Belgique", notant que "les actifs financiers de l'Autorité libyenne d'investissement sont entourés du plus grand soin et de la plus grande sécurité".

Il est à noter que le gel des avoirs de l'Autorité libyenne s'inscrit dans le cadre du régime des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies au début de 2011.

Toutefois la LIA a indiqué que "le régime de sanctions a été modifié à la fin de la même année (2011), notamment en ce qui concerne la restitution des intérêts, profits et autres avoirs gelés", ajoutant que "l'interprétation de ces dispositions de la résolution du Conseil de sécurité diffère pour les pays". "Certains pays dont la Grande Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et le Luxemburg, à titre d'exemple ont expliqué la résolution comme une levée du gel des intérêts et bénéfices des avoirs gelés", ajoute le communiqué.

Pour sa part, l'ancien président de l'Autorité libyenne d'investissement (LIA), Mohsen Derregia, a révélé que les intérêts et les bénéfices des placements de l'Autorité et ses portefeuilles à long terme étaient libres de toutes restrictions depuis l'annonce de la proclamation de libération de la Libye le 23 octobre 2011.

"Un total de 620 millions de dollars de bénéfices et de revenus a été versé dans les comptes de l'Autorité et des portefeuilles à long terme en 2012", a écrit samedi M. Derregia dans un post sur sa page Facebook, précisant que "le versement de ce montant a fait l'objet d'un accusé de réception et un reçu officiel a été remis à la direction qui a succédé".

"Il y a d'autres profits et revenus de plus de 3 milliards de dollars qui ont été versés dans les comptes de l'Autorité et du portefeuille entre 2013 et 2017", a-t-il déclaré, ajoutant que ce qui préoccupe "le monde est de savoir si ces fonds sont toujours là ou ont été dépensés comme l'ont été les 300 millions de dollars du Portefeuille Libye Afrique en 2013? ".

Pour rappel, une source financière libyenne responsable avait affirmé plus tôt que l'Autorité libyenne d'investissement (LIA) avait reçu les intérêts des fonds libyens bloqués en Belgique, affirmant dans une déclaration qu’ils se trouvent dans les comptes de la LIA et n’avaient pas été liquidés.

La banque belge, Euroclear Bank, a indiqué avoir appliqué une résolution des Nations unies et gelé 2,81 milliards d'euros de fonds libyens, avant qu'il ne soit révélé récemment que ses responsables avaient débloqué 300 millions d'euros par an depuis 2012 pour les organes et institutions de la Libye.

A noter que cette affaire a également soulevé un tollé en Libye où des voix se sont élevées pour réclamer un contrôle sur les avoirs libyens gelés à l’étranger, afin de vérifier qui a bénéficié de cet argent et dans quels buts ils ont été dépensés.

