Libye: le directeur de la NOC exhorte les responsables à la transparence dans la répartition des richesses pétrolières

12 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 12 novembre (Infosplusgabon) - Le directeur de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC), Mustapha Sanallah, a appelé, à la veille à la conférence de Palerme sur la Libye prévue lundi, un certain nombre de personnalités politiques à promouvoir l'établissement de la transparence dans le domaine économique en tant que clé pour assurer la stabilité à long terme de la Libye et parvenir à un règlement politique durable de la crise dans le pays.

Les autorités italiennes organisent, lundi, une Conférence internationale sur la Libye regroupant les principaux protagonistes libyens, les pays du voisinage ainsi que les puissances occidentales et les autres pays de la Communauté internationales en vue de la mise en place d'un socle politique commun pour les parties en conflit, sur lequel on peut bâtir pour parvenir à une stabilité durable du pays en soutenant les efforts de l'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé.

M. Mustapha Sanallah a rencontré plusieurs personnalités dont le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), Ghassan Salamé, le président du Conseil présidentiel, Faiz Al-Sarraj, la président de la Chambre des représentants en Libye (Parlement), Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil de l'État, Khaled al-Machri, pour leur réaffirmer la volonté de la Compagnie de collaborer avec toutes les parties partout dans le pays après la Conférence de Palerme, afin de répandre la culture de la transparence et de la justice dans l’intérêt du peuple libyen, a précisé un communiqué publié dimanche par la NOC.

Fin juin dernier, le maréchal Khalifa Hafter avait décidé après la reprise de contrôle des ports pétroliers dans le Croissant pétrolier dans l'Est du pays, suite à une attaque d'un groupe armé, de retirer la tutelle de la NOC pour placer ces installations pétrolières sous le contrôle de la Compagnie pétrolière basée à Benghazi. Le maréchal Hafter a expliqué sa décision par l'injustice dans la répartition de la manne pétrolière avant d'y renoncer sur pression de la Communauté internationale.

"La transition de la Libye vers la démocratie doit reposer sur le principe de la transparence dans la sphère économique, car elle est l'unique garant de la répartition équitable des revenus pétroliers et de son importance pour réduire le sentiment de marginalisation économique qui divise la Libye", a averti M. Sanallah, mettant en garde contre "la poursuite des luttes en l'absence d'une réelle volonté de faire compte".

Il a ajouté que "de nombreuses régions se plaignent d'être privées de leur part des revenus réalisés par la Compagnie de pétrole alors que les responsables chargés de la redistribution disent que le processus de distribution est juste et conforme aux lois en vigueur. Mais les deux parties ne peuvent pas prouver ce qu'elles ont prétendu et ce conflit continuera aussi longtemps que cette situation n'aura pas changé".

Le directeur de la NOC a exhorté à " la nécessité de permettre à la Compagnie nationale de pétrole de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, de la protéger des tiraillements et des quotas politiques et régionaux et de ne pas perturber ses activités". "L'identité de tous les individus et groupes qui entravent les activités de la Compagnie nationale de pétrole doit être révélée ; ils doivent être exclus du processus politique ", a-t-il déclaré.

Il a appelé tous les responsables politiques, les forces de sécurité et la Communauté internationale à s'engager à poursuivre leurs efforts pour lutter de toutes les manières possibles contre le fléau du trafic de carburant dans le pays, y compris les réformes liées au système de subventions.

Le carburant en Libye, qui est subventionné à bout de milliards de dollars, fait l'objet d'un trafic intense vers les pays voisins notamment la Tunisie, le Tchad et le Niger mais aussi vers les pays européens à l'instar de Malte et l'Italie, provoquant des pertes colossales à l'Etat libyen.

La production pétrolière de la Libye s'établit actuellement à plus 1,2 million de barils par jour, alors que les capacités de production atteignent en temps normal 1,8 million de b/j. Une situation provoquée par l'insécurité dans laquelle est plongée le pays depuis 2011 à la suite de la chute de l'ancien régime et avec lui toutes les structures étatiques et organes de sécurité et militaires.

