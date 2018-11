La première édition du tournoi international de Shou Bo remportée par le Mali, pays organisateur

11 Novembre 2018

Bamako, Mali, 11 novembre (Infosplusgabon) - Le Mali a remporté la première édition du tournoi international de Shou Bo samedi au Palais des sports Salamatou Maïga de Bamako, avec cinq médailles d'or, devant l'Algérie, 4 médailles d'or.

L'événement était placé sous la présidence du ministre commissaire malien à la Sécurité alimentaire, Oumar Ibrahim Touré, en présence du Père fondateur de la discipline, Maître Yuan Zumou, et du président de la Fédération malienne de Shou Bo, Dramane Sangaré, a appris la PANA de source sportive.

Une centaine d’athlètes (hommes et dames) venus de huit pays repartis en neuf catégories (Mali, Algérie, France, Niger, Chine, Cameroun, Bénin et Côte d’Ivoire) dont six chez les Messieurs, étaient en lice pour cette première édition de la compétition.

A l’issue des joutes, l’équipe du Mali s’est hissée à la première place avec 5 médailles d’or devant l’Algérie qui a totalisé 4 médailles d’or.

S'exprimant à la fin de la compétition, le Père fondateur du Shou Bo, Maître Yuan Zumou, s’est dit très satisfait de l’organisation de ce premier tournoi africain. Il relatera les origines et l’histoire de la discipline.

«Le Xiang Bo est l’abréviation de Nian Shou Xiang Bo, mot qui signifie combat aux mains en contact. Dans cette épreuve, le contact physique continu des mains des compétiteurs est impératif pour conserver le flux du combat», expliquera-t-il.

«C’est une autre face de combat du Shou Bo moderne qui met l’accent sur la vitesse d’exécution. Les athlètes doivent savoir comment utiliser la souplesse lors des contre attaques, au lieu d’être rigides, bloquer et résister à l’attaquant», précisera Maître Yuan Zumou qui ajoute que : «la compétition n’est pas basée sur la force, mais demande calme et intelligence. Les combattants doivent montrer leurs capacités à maîtriser l’agressivité et la brutalité».

Le Shou Bo est un art martial chinois qui signifie combat à mains nues. C'est une forme de combat qui date de plus 4000 ans en Chine, alliant tous les arts martiaux.

