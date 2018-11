Kenya : Coup d'envoi de la 6ème édition du festival de films de Human Rights Watch à Nairobi

11 Novembre 2018

Nairobi, Kenya, 11 novembre (Infosplusgabon) - La sixième édition du festival de films de Nairobi organisée par l'Organisation en charge de la défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, va présenter 4 films pour cette année à compter du 30 octobre au 2 novembre 2018.

Ce festival survient à un moment où la région de l'Afrique de l'Est est confrontée à des attaques et à des assauts répétitifs orchestrés par les gouvernements sur la liberté de la presse, avec des mesures abusives de lutte contre le terrorisme et une hausse de tensions fondées sur des injustices historiques, souligne Human Rights Watch, dans un communiqué.

Le communiqué ajoute que les organisateurs du festival espèrent que la projection de ces films et les panels qui suivront, offriront au public une plateforme pour esquisser d'importants débats sur ces sujets brûlants.

L'association des correspondants étrangers de l'Afrique de l'Est et l'Institut de la vallée du Rift, signale-t-on, sont pour cette 6ème édition, les co-présentateurs du festival.

"Ce festival 2018 de Nairobi va ouvrir des réflexions sur les atteintes aux droits et sur les violations enregistrées et recensées au cours des années dans le continent africain", a indiqué Mausi Segun, le directeur pour l'Afrique de Human Rights Watch.

"A travers des fictions et des documentaires, les activistes et les concepteurs de films vont se pencher sur des questions essentielles telles que les fausses informations, la traque contre les médias, les conflits sur les ressources naturelles, les opérations régionales contre le terrorisme et les injustices historiques non-résolues", ajoute le communiqué.

Selon toujours le communiqué, le film inaugural qui sera projeté le 30 octobre, intitulé "All Governments lie" de Fred Peabody's, met en exergue la ténacité de l'exercice du métier de journalisme face à l'oppression d'Etats puissants et d'acteurs interventionnistes.

Le film de Nick Reding qui a pour titre "watatu" et dont la projection est prévue le 31 octobre, va mettre en lumière des récits fictifs sur la manière et la stratégie que les autorités et les communautés peuvent mettre en œuvre pour contrer l'idéologie extrémiste.

Le documentaire de Daniel McCabe intitulé "this is Congo", qui sera diffusé le premier novembre, est un voyage immersif sur les innombrables acteurs du conflit congolais ; quant au film "Scarred" prévu le 2 novembre, il raconte les massacres les plus haineux de l'histoire du Kenya. Son auteur, Judy Kibinge, qui est membre de l'académie d'oscar, se sert de ces récits poignants pour une analyse en profondeur sur la manière dont les communautés locales continuent de chercher des réponses à cette injustice.

Des discussions avec des activistes, des praticiens de droits de l'homme, des journalistes, des chercheurs en matière de droits de l'homme, vont suivre chaque projection de film, souligne le communiqué.

