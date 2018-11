Le président IBK à Kayes mercredi, pour une visite de deux jours

11 Novembre 2018

Bamako, Mali, 11 novembre (Infosplusgabon) - Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), était attendu à Kayes (500 km de Bamako), pour une visite de travail de 48 heures dans la région du même nom, a-t-on appris, de source officielle.

Au cours de son séjour dans la première région administrative du Mali, IBK a procédé à l’inauguration d’une unité de production d’électricité réalisée par la société Albatros Energy Mali SA, dans une localité située à 12 km de la ville de Kayes, à moins de 100 km de la frontière avec le Sénégal.

D'un coût d’environ 84 milliards de F CFA, cette centrale a une capacité de 92 MW. Elle produira de l’électricité en base et augmentera de manière significative la capacité totale de production d’énergie installée au Mali, tout en assurant un approvisionnement constant en électricité fiable.

Pour la réalisation de cette infrastructure, la société Albatros Energy Mali-SA (constituée de privés maliens et étrangers) avait signé une Convention de concession avec l'Etat malien.

Le chef de l’Etat malien visitera également le chantier du deuxième pont de la ville de Kayes réalisé à presque 40%. Ce pont qui enjambe le fleuve Sénégal, permettra de rendre plus fluide le trafic entre Bamako et Dakar, un axe sur lequel passent quotidiennement plus de 300 gros porteurs, selon les statistiques de la douane malienne.

D’un coût de 58 milliards de F CFA, le deuxième pont de Kayes viendra impulser une nouvelle dynamique au développement de la première région, rappelle-t-on.

Le chef de l'Etat malien a procédé, en outre, au lancement des travaux de rénovation d’un dispensaire à Médine, à une quinzaine de kilomètres de Kayes, et l’adduction d’eau et aux travaux de réhabilitation de l’axe Kati-Didiéni situé sur l’axe Bamako-Dakar, aujourd'hui complètement dégradé.

