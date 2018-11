Des juristes appellent à l’adhésion de la Libye à la CPI

11 Novembre 2018

Tripoli, Libye, 11 novembre (Infosplusgabon) - Des juristes ont participé à un atelier à Tripoli et ont recommandé "l’adhésion de la Libye à la Cour pénale internationale (CPI) " et "le réexamen des dossiers des postulants au ministère de l’Intérieur, l’exclusion des incompétents, l’intégration et la réhabilitation psychologiques et sociales des combattants".

Ces recommandations ont été formulées à l'issue de l'atelier de formation sur "Les normes internationales en matière de justice humaine et le rôle du pouvoir judiciaire dans la réforme du secteur de la sécurité", qui s'est tenu du 23 au 27 octobre à Tripoli, à l'initiative de la Fondation libyenne internationale des droits de l'homme avec la participation de plusieurs membres des instances judiciaires de différentes régions de la Libye.

Les participants à l'atelier ont exhorté à la nécessité "de publier un livret contenant les droits des prisonniers et des détenus, de réviser les lois et législations nationales conformément aux normes des droits de l'homme et d'activer le travail du juge chargé de la surveillance de la prison et du procureur chargé des institutions de réforme".

Les recommandations ont porté aussi sur la nécessité "d'équiper les prisons conformément aux normes internationales en matière d'organisation des prisons", "d'intégrer les principes du droit international humanitaire dans les programmes d'enseignement" et "d'intégrer la Commission des droits de l'homme et du droit international au ministère de la Défense pour activer le rôle des organismes internationaux en particulier".

Le directeur du département des relations publiques et de la coopération du ministère de la Justice a assisté à l'atelier, soulignant la volonté du ministère de coopérer avec tous les pays amis et frères et les agences des Nations unies afin de promouvoir et de développer la justice pénale, saluant les efforts déployés par le gouvernement américain pour développer le système de justice pénale grâce à son soutien à la Fondation Libyan Human Rights International", selon un communiqué publié lundi par ministère de la Justice.

L’atelier a pour objectif de définir le secteur de la sécurité, le concept de réforme, son importance, ses objectifs et ses activités, les normes de bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité, les dispositions du droit international humanitaire et le rôle du pouvoir judiciaire national, ainsi que les divers aspects liés aux secteurs de la sécurité et de la justice.

"L'atelier a ciblé les juges, les présidents de tribunaux et les procureurs", a déclaré l'avocate, Nevin al-Bah, qui supervise le programme de formation, ajoutant qu’"il existe d'autres projets de formation liés à la réforme du secteur de la sécurité, aux institutions de réhabilitation et de réadaptation, aux centres de détention, aux postes de police et aux particuliers".

Les résultats du programme seront présentés sous forme de recommandations au ministère de la Justice, a-t-elle précisé.

