Adoption d'un plan stratégique sur la santé et l'environnement en Afrique

10 Novembre 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 10 novembre (Infosplusgabon) - Les ministres en charge de la Santé et de l'Environnement d'Afrique, ont adopté, au terme de leur troisième Conférence interministérielle tenue jeudi et vendredi à Libreville, au Gabon, un plan stratégique décennal d'actions pour accroître les investissements et accélérer la mise en exécution des priorités.

Ce plan stratégique couvrant la période 2019-2029 vise à accélérer les interventions en matière de santé et d'environnement en Afrique qui enregistre un taux de 23 pour cent de décès, le plus élevé dans le monde.

Les ministres ont aussi convenu de renforcer les cadres de politiques et les mécanismes institutionnels pour des actions intégrées et de concevoir des plateformes innovantes de financement axées sur plus de ressources domestiques allouées pour des actions conjointes dans les domaines de la santé et de l'environnement.

Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'adoption en 2010 à Luanda, en Angola de l'alliance stratégique sur la santé et l'environnement en Afrique, est un modèle concret de partenariat multisectoriel dont on devrait s'inspirer pour atteindre les Objectifs de développement durable.

Le Premier ministre gabonais, Franck Emmanuel Issoze-Ngondet, a souligné la nécessité de renforcer la mobilisation des ressources matérielles et financières pour la mise en œuvre des plans nationaux.

Le plan stratégique décennal devrait être présenté à l'Union africaine pour obtenir son soutien, selon le vœu des ministres dans leur appel lancé au président gabonais, Ali Bongo Ondimba.

Les résultats de la Conférence interministérielle seront soumis lors de la 4ème session de l'assemblée de l'ONU Environnement prévue du 11 au 15 mars 2019 à Nairobi, au Kenya.

C'était près de 300 participants qui pris part à cette Conférence co-organisée par l’OMS et ONU Environnement, dont l'objectif était d'identifier les menaces environnementales émergentes pour la santé des populations et d'adopter un plan stratégique d'actions pour le continent. Elle a été précédée par celle du segment des experts tenue les 6 et 7 novembre.

