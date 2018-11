Plus de 1,6 million d’enfants bénéficiaires de la campagne « Retour à l’école » au Burundi

10 Novembre 2018

Bujumbura, Burundi, 10 novembre (Infosplusgabon) - Du matériel scolaire est en train d’être distribué dans huit des 18 provinces déshéritées du Burundi pour permettre le « Retour à l’école » de plus de 1,6 million d’enfants, surtout les jeunes filles, a-t-on appris d’un communiqué du bureau local du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Les provinces concernées sont celles de Bubanza (Ouest), Cankuzo (Est), Kirundo et Muyinga (Nord), Makamba, Rutana, Ruyigi et Rumonge (Sud).

L’on apprend dans le même communiqué que les grossesses non désirées liées aux violences basées sur le genre (VBG) figurent parmi les principales causes des abandons scolaires chez les jeunes filles burundaises.

A titre indicatif, l’UNICEF fait savoir qu’au cours de l’année scolaire 2015-2016, plus de 110.089 jeunes filles ont abandonné l’école, soit 9,4% des effectifs féminins qui étaient en cours de scolarisation.

Dans cet effectif, 1.519 jeunes filles ont abandonné l’école à cause des grossesses non désirées, lit-on toujours dans le communiqué de l’agence spécialisée des Nations unies.

L’UNICEF cite encore un « Rapport sur les vulnérabilités dans le système éducatif burundais » faisant état d’un taux global de 9% de jeunes filles qui ont déjà leur premier enfant à l’âge de 18 ans.

La mise en place par le gouvernement burundais d’une loi portant prévention, protection et répression des VBG est l’un des motifs de satisfactions de l’UNICEF.

De son côté, l’UNICEF revendique la mise en place d’un « Observatoire de l’éducation » visant l’éradication des VBG et la prévention des grossesses non désirées en milieu scolaire, en collaboration avec le « Forum africain des femmes pour l’éducation »(Forum of african women for education).

