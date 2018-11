Inauguration du Campus Numérique de l’Espace Universitaire Francophone de Ouagadougou

10 Novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 10 novembre (Infosplusgabon) - Le Campus Numérique de l’Espace Universitaire Francophone (CNEUF) a été inauguré vendredi à l’université de Ouagadougou Joseph Ki-Zerbo, a-t-on constaté.

"Cet espace numérique s’inscrit dans l’innovation au niveau de l’enseignement mais aussi la volonté des présidents de nos deux pays de réduire l’écart entre les étudiants burkinabè et européens au niveau des méthodes d’études et dans la documentation", a déclaré le ministre burkinabè en charge de l’Enseignement supérieur, Maïga Alkassoum, à la cérémonie d’inauguration.

Il a souligné que ce centre va permettre également aux enseignements de "se révolutionner" et "c’est un tournant décisif dans notre volonté de rendre l’enseignement supérieur qualitatif et accessible aux étudiants du Burkina Faso".

Le Campus Numérique de l’Espace Universitaire Francophone est construit par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo.

Il a pour objectifs, entre autres, l’accroissement de l’accès aux savoirs académiques et scientifiques, l’accompagnement de l’évolution des méthodes pédagogiques et l’amélioration de l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de moins de 30 ans.

Le Campus Numérique francophone (CNF) de Ouagadougou, créé en 1994, devient un "Campus du Nouvel Espace Universitaire Francophone".

Ce tiers-lieu académique, entrepreneurial et sociétal propose de nouvelles activités et services, et est structuré en espaces ouverts susceptibles de favoriser les échanges et les partenariats entre le monde universitaire et le monde socio-économique.

