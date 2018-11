Visite de travail du Président Cyril Ramaphosa auprès de l’Union européenne

10 Novembre 2018

Bruxelles, Belgique, 10 novembre (Infosplusgabon) - Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, est attendu la semaine prochaine à Bruxelles où il participera jeudi au 7ème Sommet Union européenne-Afrique du Sud, annonce un communiqué officiel européen.

L’Union européenne sera représentée à ce sommet par Donald Tusk, président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Federica Mogherini, Haute représentante de l’UE pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC).

A l’occasion de ce sommet, qui se tient 100 ans après la naissance Nelson Mandela, les deux parties feront le point sur les relations bilatérales et examineront comment intensifier et élargir leur coopération, indique le communiqué.

Les dirigeants des deux parties s’attacheront spécialement à promouvoir la coopération bilatérale notamment au niveau commercial ainsi que sur « le multilatéralisme et l’ordre fondé sur des règles claires », selon le document transmis à la presse.

Les principaux points à l’ordre du jour sont : la coopération économique et en matière d’échanges et d’investissement, la coopération au développement, et les défis mondiaux tels que les changements climatiques, les migrations et les droits de l’homme.

Le Président Cyril Ramaphosa sera accompagné de la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération, Lindiwe sisulu, et du ministre sud-africain du Commerce et de l’Industrie, Rob Davids.

L’UE et l’Afrique du Sud sont liées par un accord de partenariat stratégique, rappelle-t-on.

