Burkina Faso : l’aide publique au développement estimée à 654,373 milliards de FCFA en 2017

10 Novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 10 novembre (Infosplusgabon) - L’aide publique au développement en 2017, est estimée à 654,373 milliards de F CFA, reçue essentiellement des partenariats multilatéraux et des ONG, souligne, vendredi, un rapport du ministère burkinabè en charge du Développement.

Selon le document, en 2016, le pays a reçu 628, 614 milliards de F CFA, soit une augmentation de 4,1% de l’aide publique.

"Le volume le plus important de l’APD provient des partenaires multilatéraux avec un montant de 372, 622 milliards de F CFA. Ils sont suivis des partenaires bilatéraux avec un apport de 243, 951 milliards de F CFA, et des ONG pour une contribution de 37, 804 milliards de FCFA", a déclaré, jeudi, à la presse, le directeur général de la Coopération, Ambroise Kafando.

Il a souligné qu’en 2017, l’aide était constituée de prêts d’une valeur de 162, 065 milliards de F CFA et de dons évalués à 492, 300 milliards de F CFA.

Selon le ministère en charge de l’Economie, cinq secteurs ont absorbé 68,8%, soit 449, 988 milliards de F CFA de l’aide totale.

Il s’agit des secteurs de production agro-sylvo pastorale à 22,8%, de l’environnement, eau et assainissement à 17,1%, des infrastructures de transport, de communication et d’habitat à 11,4%, de la santé à 9% et de la gouvernance économique à 8,5%.

