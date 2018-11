Le Sénégal et le Congo signent à Dakar huit accords de coopération

10 Novembre 2018

Dakar, Sénégal, 10 novembre (Infosplusgabon) - Le Sénégal et le Congo ont signé jeudi à Dakar, huit accords et conventions visant à renforcer leur coopération dans les domaines militaire et technique, culturelle, artistique, judiciaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche, annonce un communiqué officiel.

La signature de ces accords est survenue à la fin des travaux de la quatrième session de la commission mixte de coopération entre les deux pays qui s’est réunie à Dakar.

La cérémonie a été co-présidée par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Sidiki Kaba, et son homologue congolais, Jean-Claude Gakosso.

«J’exprime mon entière satisfaction pour les efforts consentis par les experts des deux pays, qui, de manière collégiale, ont également mis en perspective de nouveaux axes de partenariat», a déclaré le ministre sénégalais cité dans le communiqué.

M. Kaba a salué «le climat de confiance et de convivialité, la solidarité et le caractère privilégié» qui marquent les relations entre les deux pays.

Il a souligné la nécessité de veiller à la mise en œuvre effective et au suivi régulier des différentes décisions et recommandations issues des travaux de la commission mixte des deux pays.

Quant au ministre congolais, il a invité les deux pays à travailler avec «plus de détermination» pour assurer la mise en œuvre des décisions prises au cours de cette session.

