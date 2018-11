Plus de 27 milliards de F CFA de l'Allemagne au Mali pour financer deux projets de développement de l'agriculture au nord Mali

10 Novembre 2018

Bamako, Mali, 10 novembre (Infosplusgabon) - Le Mali et l'Allemagne ont procédé jeudi à Bamako, à la signature de deux conventions de financement d'un montant global de plus de 27,2 milliards de F CFA destiné au Projet d'irrigation de proximité dans les régions de Gao et Ménaka (IPRO Gao I et IPRO Gao II) et le projet de renforcement de l'agriculture irriguée - irrigation de proximité dans la delta intérieur (IPRODI- REAGIR), dans la région de Mopti (centre), a-t-on appris, auprès du ministère malien en charge de l'Agriculture.

Ces deux projets visent à créer des milliers d’emplois directs et indirects, aménager et réhabiliter 18.900 hectares de périmètres irrigués et mares, des infrastructures pour le secteur de l’élevage ou encore augmenter de 30% au moins de la production agricole et des revenus de la population dans ces zones. Ils sont cofinancés par les deux pays, le Mali contribuant à hauteur de 2,1 milliards de F CFA.

Le premier projet IPRO Gao I et IPRO Gao II, dont le coût s’élève à 11, 8 milliards F CFA, contribuera à l’exploitation du potentiel économique de l’irrigation de proximité, tandis que le second, IPRODI-REAGIR, d’un coût de 17,5 milliards F CFA, vise spécifiquement à améliorer l’exploitation du potentiel économique de la petite irrigation.

« Nous continuerons à renforcer notre appui dans ces domaines, et nous nous réjouissons de la contribution de l’Etat malien dans la réalisation de ces projets », a indiqué l'ambassadeur d'Allemagne au Mali, Dietrich Becker, ajoutant que ces projets démarreront à un moment décisif.

Il a estimé que c’est le moment de développer le Mali et non de brandir les armes, faisant allusion à l'insécurité qui règne au nord et au centre de ce pays. Ces projets, selon lui, vont jeter les bases d’activités économiques qui aideront à développer ces régions.

Pour le ministre malien de l'Agriculture, Nando Dembélé, les projets IPRO-GAO et Ménaka vont donner un coup d’accélérateur au développement des régions de Gao et Ménaka, à travers " l’aménagement de 2.700 hectares sur 87 sites nouveaux et réhabilités, la réalisation des infrastructures pour le développement de l’élevage, de conservation et de transformation".

Quant à l’appui au projet d’irrigation dans le Delta intérieur, il contribuera à aménager et à réhabiliter environ 18.900 hectares de périmètres irrigués et mares, soulignant que ce financement vise à consolider les acquis du Projet pour le renforcement de l’agriculture irriguée.

Le financement de ces projets contribuera à la mise en œuvre de la stratégie de développement intégré des régions du Nord du Mali adopté en août 2017 suite à la signature, en mai-juin 2015, de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, par le gouvernement malien, les groupes armés et la Communauté internationale, pour ramener la paix dans ce pays.

Rappelons que l’article 35 de l’Accord pour la paix et la Réconciliation stipule : «Hisser les régions du nord du Mali au même niveau que le reste du pays en termes d’indicateurs de développement, et ce dans un délai n’excédant pas une période de 10 à 15 ans».

Les conventions de financement des deux projets ont été signées par le ministre malien de l’Agriculture et le responsable Afrique de l'Ouest et Madagascar des projets Agriculture, Eau et Biodiversité à la KFW (institution de financement allemand), le docteur Detlef Klein.

