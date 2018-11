Le cessez-le-feu toujours effectif à Tripoli, mais les problèmes de fond demeurent, selon le chef de la Mission de l'ONU en Libye

10 Novembre 2018

New York, Etats-Unis, 10 novembre (Infosplusgabon) - Le récent cessez-le-feu dans la capitale libyenne, Tripoli, obtenu par la Mission d'appui des Nations unies (MANUL), tient en place, a déclaré jeudi son chef au Conseil de sécurité, en soulignant les efforts visant à maintenir le calme et à aider à assurer une paix durable.

"Nous avons consacré tous nos efforts à la consolidation du cessez-le-feu sur le terrain, et au niveau politique à minimiser les perspectives d'une crise similaire dans le futur", a notamment indiqué Ghassan Salamé, le Représentant spécial du Secrétaire général, aux 15 membres du Conseil.

S'exprimant depuis Tripoli, par téléconférence, M. Salamé a dit qu'un nouveau plan de sécurité global pour la capitale était en place et que plusieurs groupes armés s'étaient retirés des installations publiques.

Un communiqué de l'ONU souligne que le concept pour l'exécution de ce plan est "clair et équilibré", avec les groupes armés extérieurs qui restent à la périphérie, tandis que ceux qui sont à l'intérieur ont réduit le niveau d'intimidation dans les rues et ont renoncé à attaquer les institutions dans le centre.

"La ville devrait être protégée par des forces de police disciplinées", a dit le Représentant spécial.

Les groupes armés ont également "indiqué leur intention" de remettre le port maritime et le terminal de l'aéroport civil aux autorités, a-t-il ajouté, tout en notant une amélioration "fragile mais palpable" à Tripoli.

Selon l'Envoyé spécial, le succès obtenu dans la capitale est essentiel du fait de l'importance de sa population, mais aussi parce que "ce qui marche à Tripoli peut être répété ailleurs en Libye".

En même temps, les facteurs de conflit en Libye, notamment les conditions "horribles" dans les centres de détention et le contrôle effectif par le gouvernement des ressources naturelles, doivent être résolus, a souligné M. Salamé.

"Certaines prisons se sont transformées en incubateurs de l'idéologie extrémiste", a-t-il noté, tandis que des centaines de Libyens et d'étrangers restent illégalement maintenus en prison dans des conditions inhumaines, pour obtenir des rançons.

Un processus judiciaire pour améliorer les conditions dans les prisons et libérer ceux emprisonnés à tort doit être accéléré et les groupes armés ayant le contrôle des prisons doivent rendre ce contrôle aux autorités étatiques, a dit ce dernier.

En même temps que la réforme des prisons, il est urgent de renforcer les capacités des forces de sécurité pour leur permettre de protéger et servir la population libyenne, a-t-il ajouté.

M. Salamé a également appelé à faire des efforts pour éliminer les abus sur les ressources naturelles importantes de la Libye par ceux qui développent illégalement une "économie parallèle".

"La Libye est riche", a-t-il constaté, mais "les Libyens s’appauvrissent et des criminels emploient la violence et les réseaux de parrainage pour voler des milliards des coffres de l’État, demandant des mesures immédiates pour éradiquer ce fléau.

L'Envoyé spécial de l'ONU a également attiré l'attention du Conseil de sécurité sur l'inaction du Parlement concernant tous les engagements contraignants qu'il a précédemment pris, notamment la tenue d'un référendum sur la Constitution et l'organisation de nouvelles élections présidentielle et parlementaires.

Bien que les Libyens aient clairement demandé la tenue de nouvelles élections, le Parlement "résiste de toutes ses forces" à cet appel.

"Les Libyens sont malades et fatigués de l’aventurisme et des petites manœuvres politiques" a-t-il dit, ajoutant que "le moment est venu" de donner à un groupe plus représentatif de Libyens l'opportunité de sortir le pays de l'impasse.

