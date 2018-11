Gabon : La presse nationale s'interroge sur la santé d'Ali Bongo Ondimba

10 Novembre 2018

LIBREVILLE, 10 novembre (Infosplusgabon) - « Que s’est-il passé à Ryad ? », « Ali Bongo aux abonnés absents », «Le gouvernement reconnu pour noyer le poisson » ou encore « Ali Bongo sera- t-il à Paris ? » pour la commémoration du 11 novembre. Autant de questions que se pose la presse gabonaise qui appelle à l’application de la Constitution si la vacance du pouvoir est constatée par la Cour Constitutionnelle.

Une bonne frange de la population, en premier lieu les leaders de l’opposition appellent la présidente de la Cour Constitutionnelle ; Marie-Madeleine Mborantsuo, à constater la vacance du pouvoir et à investir Madame Lucie Milebou Aubusson, la présidente du Sénat, dans ses prérogatives républicaines.

Faute pour le gouvernement de n’avoir pas été réactif en communicant avec dextérité dès l’annonce de l’hospitalisation à Ryad du président Ali Bongo Ondimba, le Gabon a été pris de vitesse par des informations non fondées à travers lesquelles tendancieuses et l’information sur la santé du président de la République est restée inviolable comme le souligne l’hebdomadaire La Loupe qui rappelle dans sa livraison du 5 novembre que « le Gabon, en cette période de crise, a plus que jamais besoin d’être dirigé dans les normes, et non dans l’informel comme c’est le cas depuis le 24 octobre dernier ».

Et d’ajouter que la communication à l’étouffée (…) donne l’impression que le clan Bongo gère un feuilleton dont il faut donner un épisode par semaine dans une énumération qui prépare une hyperbole tragique ( …).

Le gouvernement à travers la multiplicité des intervenants non qualifiés à s’exprimer publiquement sur la santé d’Ali Bongo Ondimba ; a semé le doute dans les esprits au point qu’en l’absence d’une communication équilibrée et doublée de la publication d’un bulletin de santé régulier du président, des rumeurs alarmistes hantent les esprits.

La presse étrangère, puis les réseaux sociaux ont communiqué, chacun à sa façon, sur le malaise dont a été victime le chef de l’Etat gabonais, depuis plus de deux semaines.

Le diagnostic vital réel de ce dernier étant rendu presque secret dans l’entourage familial du président, cela a amplifié la rumeur d'une situation dramatique irréversible au point que la présidence de la République et même la Primature se sont trouvées débordées et incapables de convaincre les Gabonais. La communication institutionnelle s’en est trouvée bloquée.

Ce que l’on sait et de sources recoupées, le président Ali Bongo Ondimba a bien été victime d’un malaise le 24 octobre à Ryad où il devait participer à une conférence sur l’Investissement et a été conduit en urgence au King Fayçal Hospital pour y subir des soins intensifs au service de neurologie.

S’il est difficile de s’exprimer sur les séquelles d’un tel malaise provoqué, selon les médecins et les officiels gabonais par une fatigue résultante d’une intense activité, les symptômes s’apparenteraient à un Accident vasculo cérébral (AVC).

Au regard de la rapidité de la prise en soins du président gabonais, les diagnostics devraient être des plus optimistes ; ce dont le grand public mettrait en doute à travers une campagne de récupération et des hypothèses les plus impensables relayées dans la presse étrangère fort active et nationale par la suite depuis la semaine dernière.

Vendredi, c’est un collectif des anciens cadres et dignitaires de la République qui a invité le gouvernement « à délivrer une communication claire, transparente et fiable » sur l’Etat de santé du chef de l’Etat.

Et d’ajouter : « devant le silence inquiétant et pour le moins embarrassé de la communication du gouvernement sur l’absence prolongée du président de la République, le peuple gabonais et la communauté internationale sont en droit de se poser la question de la vacance du pouvoir à le tête de l’exécutif » (… ) ».

En complément de cet appel, ils ont exhorté les ministres à « démystifier et à stigmatiser les rumeurs de tout genre, les manœuvres et autres démarches parallèles susceptibles de créer la confusion dans l’esprit des citoyens, de perturber l’ordre public et la tranquillité sociale (…).

Toutefois, en l’absence d’Ali Bongo Ondimba au palais présidentiel, la vie économique et politique suivent leurs cours au Gabon. Pense-t-on déjà à l'après Bongo ? et à une recomposition de l'équipe gouvernante en cas d'absence prolongée d'Ali Bongo Ondimba ? La question mérite d’être posée.

