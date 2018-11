Les organisations de la société civile en colère après la hausse des prix du carburant au Burkina Faso

09 Novembre 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 9 novembre (Infosplusgabon) - La Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés (CCVC) se dit "stupéfaite et indignée par la hausse de 75 francs CFA opérée jeudi par le gouvernement burkinabè sur le litre du gasoil et de l'essence super, dans une déclaration publiée vendredi et signée par son premier vice-président, Chrysogone Zougmoré.

Pour M. Zougmoré, les populations "ploient déjà sous le poids de la vie chère et de la misère", dans "l’indifférence totale" du pouvoir en place et cette hausse des prix du carburant apparaît comme "une grossière provocation".

Dans sa déclaration, la CCVC appelle notamment les populations à se mobiliser contre cette décision du gouvernement.

Jeudi, le porte-parole du gouvernement, Remis Dandjinou, a expliqué que cette décision visait à soulager le gouvernement burkinabè, dans un contexte de rareté de ressources et de lutte contre le terrorisme, précisant que la subvention de l’Etat en faveur des hydrocarbures s’élevait à près de 14 milliards FCFA par mois.

