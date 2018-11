L'Égypte veut renforcer sa coopération avec les pays africains pendant sa présidence de l'UA en 2019

09 Novembre 2018

Le Caire, Égypte, 9 novembre - (Infosplusgabon) - Le Premier ministre égyptien, Mustapha Madbouli, a insisté jeudi, lors d'un conseil des ministres restreint, sur la nécessité pour l'Égypte d'exploiter sa présidence de l'Union africaine en 2019, pour renforcer son rapprochement avec les pays africains, à travers des caravanes médicales, la multiplication des sessions et programmes de formation et l'octroi de bourses d'études aux étudiants africains.

M. Madbouli présidait ce conseil des ministres restreint, en présence des ministres des Affaires étrangères, de l'Investissement et de la Coopération internationale, de la Culture, des Finances, de l'Aviation civile, du Commerce et de l'Industrie et des responsables de structures concernées.

Il a aussi plaidé pour l'organisation d'une série de manifestations culturelles africaines mensuelles, qui consacrent l'identité africaine de l'Égypte, en accueillant des festivals du cinéma africain et en formalisant le caractère africain des manifestations culturelles organisées par l'Égypte durant l'année prochaine.

Le Premier ministre égyptien a également instruit pour la création d'un groupe de travail restreint pour préparer l'organisation par l'Égypte de la rencontre des jeunesses arabes et africaines à Assouan en 2019.

Le groupe doit coordonner avec les hommes d'affaires égyptiens intéressés par l'investissement en Afrique, afin de les exhorter à augmenter leurs activités d'investissement dans le continent, a souligné M. Madbouli.

Intervenant lors du conseil, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shokry, a indiqué que l'accent sera mis pendant la présidence de l'Égypte de l'Union africaine sur plusieurs sujets relatifs à la défense des intérêts des pays africains dont la complémentarité économique, l'intégration régionale, l'environnement, les infrastructures, l'emploi et le travail.

L'année prochaine sera marquée par le renforcement de la participation de l'Égypte dans les efforts de médiation pour trouver des solutions aux conflits africains, a dit le chef de la diplomatie égyptienne, indiquant que 2019 enregistrera aussi le renforcement du rôle de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement dans l'octroi de toutes formes d'aides techniques en faveur des pays africains, notamment la mise à la disposition des jeunes, de bourses égyptiennes pour contribuer à la formation des cadres africains compétents.

De son côté, la ministre égyptienne de la Culture, Inès Abdel-Dayem, a indiqué que des festivals, des foires et d'autres événements culturels seront organisés en 2019 dont la Conférence sur le rôle des bibliothèques et documents nationaux en Afrique, le Festival du théâtre africain et l'invitation de troupes artistiques africaines à participer aux manifestations culturelles et artistiques qui seront organisées par Égypte.

Pour sa part, le ministre de l'Aviation civile, Younis el -Masry, a affirmé que son ministère œuvrait pour connecter l'Égypte au plus grand nombre de pays africains et augmenter le nombre de lignes aériennes, selon les moyens offerts, ajoutant que son département coordonnait actuellement avec son homologue rwandais pour instaurer une ligne directe entre l'Égypte et le Rwanda.

La ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, Sahar Nasr, a révélé la tenue, en décembre, d'une conférence sur l'investissement en Afrique, affirmant que ''nous travaillons pour renforcer les investissements dans plusieurs pays africains''.

