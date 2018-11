Les élections législatives fixées au 20 décembre prochain au Togo

09 Novembre 2018

Lomé, Togo, 9 novembre (Infosplusgabon) - Les élections législatives sont fixées au 20 décembre prochain au Togo, la campagne électorale devant débuter le 4 décembre pour prendre fin le 18 du même mois, selon le décret publié jeudi soir à l'issue de la réunion du conseil des ministres.

Pour encourager les candidatures féminines, la caution est fixée à 50.000 FCFA pour les femmes, alors qu’elle est de 100.000 FCFA pour les hommes.

L’opposition qui a boycotté le recensement électoral organisé de 1er au 25 octobre dernier, parle d’une mauvaise préparation et d'un manque de transparence, et propose une "date plus raisonnable et consensuelle".

L'opposition estime en effet que "les élections législatives ne peuvent être organisées en l’état actuel de la situation socio-politique où les réformes constitutionnelles et institutionnelles réclamées depuis plus d’un an ne sont pas encore mises en œuvre".

Prévue pour juillet dernier et plusieurs fois reportée, l’organisation des législatives souffre du conflit entre le pouvoir et l’opposition sur les questions des réformes institutionnelles et constitutionnelles malgré la médiation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui tente de concilier les positions tranchées des deux parties, rappelle-t-on.

